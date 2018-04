Bachař vězni při útěku z rýnovické věznice nepomáhal

Jablonec nad Nisou – V únoru roku 2015 utekl Patrik Uhrin z rýnovické věznice. Prý podplatil bachaře. Inspekce to však nepotvrdila.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Někdejší dozorce v rýnovické věznici trestanci Patriku Uhrinovi k útěku nepomohl. Vyplynulo to ze závěrů několikaměsíčního vyšetřování, které nyní uveřejnila Generální inspekce bezpečnostních zdrojů (GIBS). Opletačky se zákonem bude mít naopak právě uprchlý vězeň, a to za křivou výpověď.

„Dozorce se žádného protiprávního jednání nedopustil, na útěku vězně se nepodílel a žádný úplatek nepožadoval ani nepřevzal,“ sdělil mluvčí GIBS Ivo Mitáček.

V únoru 2015 bylo Patriku Uhrinovi 29 let. V pátek 27. února v deset hodin dopoledne odešel z nestřeženého pracoviště jedné z firem v jabloneckém areálu bývalého Liazu. „Výkon trestu měl přitom dosud bezproblémový,“ sdělila tehdy mluvčí Věznice Rýnovice Monika Králová.

Patriku Uhrinovi se podařilo dostat do Polska a odtud na Slovensko, kde ho po čtyřech měsících na útěku chytili. Do České republiky byl vydán v srpnu 2017. A v únoru letošního roku se stal jednou z postav kauzy v pořadu televize Prima Očima Josefa Klímy, kde rozehrál nevídanou estrádu.

Právě zde začíná anabáze jednoho z členů ostrahy Věznice Rýnovice. „Dostal jsem se k tomu tak, že tam byl všeobecně známý chlap se svým úplatkářstvím,“ tvrdil Uhrin v televizi. „Vědělo se, že disponuje penězi. Bylo to na návrh toho konkrétního bachaře,“ popisoval v pořadu uprchlý vězeň.

Pracovník vězeňské služby údajně za Uhrinem přišel s tím, zda by neměl zájem pracovat na venkovním pracovišti. Nabídka pomoci při útěku přišla později. „Řekl mi na to, že by to stálo 30 tisíc korun. Nakonec jsem mu dal dvě bankovky hodnoty 500 euro.“ Po dvou týdnech nové práce prý Uhrin dostal druhou nabídku za sto tisíc korun ho z práce na hranice s Polskem odveze auto. Stalo se. Posádce auta ale utekl při pauze na záchod. Poplatek za vysvobození z věznice nezaplatil.

Pro věrohodnost ještě Patrik Uhrin podal trestní oznámení na Generální inspekci bezpečnostních sborů.

Příslušníci GIBS začali celý případ prošetřovat, a to ve spolupráci s vedením věznice v Rýnovicích i jejími zaměstnanci. Výsledkem několikaměsíční práce je verdikt, že dozorce se žádného protiprávního jednání nedopustil. „Naopak jsme zjistili okolnosti a informace, které nás opravňují konstatovat, že původce oznámení vězeň je důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu křivého obvinění,“ doplnil mluvčí GIBS Ivo Mitáček.

Podezření ze spáchání trestného činu už GIBS postoupila na Krajské ředitelství policie Libereckého kraje k dalšímu opatření.