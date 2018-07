Barbora Poláková si dala na Luční boudě borůvkové knedlíky a šla zpívat

Pec pod Sněžkou /FOTO, VIDEO/ - Na vyšším místě ještě nikdy nezpívala. Zpěvačka a herečka Barbora Poláková měla v pátek koncert na neobvyklém místě. Luční boudě v Krkonoších v nadmořské výšce 1410 metrů, která si připomněla 395 let od zahájení stavby. „Výš to u nás nejde, to bychom museli hrát jedině cizině,“ říkala po svém vystoupení.

„Koncert byl zvláštní hlavně v tom, že jsme si před ním daly borůvkové knedlíky,“ usmívala se Barbora Poláková, která dorazila na nejstarší hřebenovou boudu den před koncertem. „Pobyt byl hrozně krátký. Chtěla bych zůstat na Luční boudě i po něm, ale spěcháme na další vystoupení na hrad Valečov,“ vysvětlovala rychlé balení instrumentů. ČTĚTE TAKÉ: FOTO: Luční bouda oslaví 395 let. Těšit se můžete i na Báru Polákovou Nenechala si ujít procházku na nejvyšší českou horu. „S naší vokalistkou jsme si ráno vyšláply na Sněžku. Chytlo nás tam horší počasí a mraky. Když jsem z ní posílala fotku taťkovi, tak mi odepsal, že to je přece na Sněžce normálka. Pod ní může být krásně a tam mlha a zataženo,“ povídala zpěvačka hitu Nafrněná. Horské prostředí si užívala. „Moc! Do Krkonoš a Tater jsem jezdila s rodiči odmalička,“ prozradila. Za oblíbené místo označila Rokytnici nad Jizerou. „Mám ji hrozně ráda. Hodně jsme tam jezdili, znám dobře Lysou horu, Dvoračky. Neměli jsme v Rokytnici rodinné příbuzné ani známé, ale prostě jsem si k tomu místu našla vztah a líbí se mi tam,“ řekla Barbora Poláková.

Autor: Jan Braun