Potenciální konec plavání dětí nemile překvapil řadu rodičů, jejichž ratolesti jabloneckou plaveckou školu dlouhodobě navštěvují. Mezi ně patří i Vladimír Hanka, jehož 14letý syn chodí plavat téměř celý svůj život. Baví ho to, na hodiny se vždy těší a ještě si zlepšuje fyzickou kondici.

„Velmi nepříjemně nás překvapila informace, že končí podpora školy ze strany bazénu. Liberec a Jablonec vždy byla města podporující sport. Proto nás zaskočilo, že tohle v dnešní době někdo dětem bere. Myslím si, že to není vůči dětem fér,“ netajil rozhořčení Hanka. Doufá, že se podaří situaci napravit. „Pokud by petice byla řešení, určitě by se do toho zapojila většina rodičů,“ doplnil.

Podle Jiřiny Sůvové z Plavecké školy Jablonec nad Nisou kámen úrazu spočívá ve špatné spolupráci a komunikaci se současným jednatelem městské společnosti Štěpánem Matkem. Jak zdůraznila, pět let vše klapalo bez problémů. To se nyní změnilo a plavecké škole se snížil počet drah.

„Udělal z nás komerční subjekt, který vydělává na dětech. Plavecká škola využívá v odpoledních hodinách jen desetinu z prostoru možnosti pronájmů, přesto jim jsou odebrány dráhy, kde se plavání věnují děti, které z důvodu nižší výkonnosti, nemají kde sportovat. Zajímá mě, proč se neomezují pronájmy ostatním subjektům, které zabírají nejvíce odpoledního prostoru,“ zamyslela se Sůvová.