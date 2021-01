V pohotovosti je Bedřichov, kam se opět vydají tisíce zájemců o běžecké lyžování, ale i bobování či sáňkování. Proudy aut sem budou mířit od Jablonce i z druhé strany od Liberce.

V obci se těší na každého návštěvníka, ale protože tu prodělali během uplynulého víkendu hned dvě uzavírky a doprava v okolí kolabovala, rozhodla se obec ve spolupráci s policisty zvýšit intenzitu dohledu.

„Během následujícího víkendu bude v Bedřichově posílena pořadatelská služba, která bude umístěna i při vjezdech do obce na křižovatkách,“ sdělil starosta Bedřichova Petr Holub.

Liberecký kraj kvůli návalu turistů posílí na víkendy autobusové linky z Liberce do Bedřichova. „Nechceme, aby se znovu opakovaly dopravní zácpy v této oblasti,“ potvrdil náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták.

Autobusové spojení z Liberce do Bedřichova v zimní sezoně obstarává linka číslo 145. Tento skibus má o víkendech zpravidla půlhodinové intervaly, v časech, kdy je vytíženější, může jezdit i po dvaceti minutách. Od soboty 16. ledna bude kapacita spojů dvojnásobná a v případě zvýšené poptávky tak pojedou dva autobusy najednou. Mimo linky 145 zajišťuje spojení na Bedřichov z Liberce také autobusová linka číslo 18 městské hromadné dopravy. O víkendech jsou cestujícím k dispozici zpravidla tři spoje za hodinu.

Hejtmanství doporučuje lidem, aby navštívili méně frekventované místo v horách. „Žádáme všechny řidiče, aby zvážili, zda by nebylo vhodnější vyrazit na nějaké méně turisticky exponované místo, případně zda by nebylo rozumnější využít veřejnou dopravu,“ doplnil náměstek Sviták.

Lepší organizace parkování

Ve středu zároveň proběhlo jednání mezi zástupci obcí Bedřichov a sousedního Janova nad Nisou s představiteli vedení krajského policejního ředitelství právě na téma dopravní situace. Podle policie by se měly obce více zaměřit na samotné parkování, protože jeho organizace nespadá do činností bezpečnostních složek. „Je nezbytné, aby po naplnění kapacity centrálních parkovišť byli další návštěvníci hor přesměrováni na další parkovací plochy. Co se týká Bedřichova, pak na parkoviště P3 a P4,“ zdůraznil ředitel jablonecké policie Pavel Langr.

Policisté budou na příjezdových komunikacích do Bedřichova i nadále přítomni ve zvýšeném počtu. „Abychom v co největší míře zabránili dopravním komplikacím a zajistili bezpečnost silničního provozu,“ odůvodnila mluvčí krajské policie Ivana Baláková. V krajním případě, například při naplnění parkovacích kapacit v obci, se vjezd do Bedřichova opět krátkodobě uzavře.

V příštím roce by měl dopravě v Bedřichově pomáhat nový systém. „V projektu je plánováno nové digitalizované značení s informačními tabulemi o kapacitách záchytných parkovišť,“ uvedl starosta Holub.

Hříšníkům hrozí pokuty

Starostové Bedřichova a Janova se s policisty shodli i na nutnosti vyčlenění konkrétních lidí, kteří budou v případě problémů koordinovat přesměrování návštěvníků na další odstavná parkoviště a komunikovat v případě dopravních problémů s krajskou policií a správci komunikací.

„V případech parkování návštěvníků mimo vyhrazená parkoviště, pokud jejich vozidla budou tvořit překážky v silničním provozu, dojde ze strany policie k označení těchto vozidel, přičemž odtah těchto vozidel řeší správce komunikace a náklady s tím spojené bude vymáhat po provozovatelích,“ dodal Langr.

Výzva Policie ČR:

- Parkujte jen na místech k tomu určených.

- Parkováním mimo tato místa se můžete vystavit sankcím v podobě blokových pokut. Hrozí i odtah vozu.

- Špatným parkováním bráníte průjezdům vozidel zimní údržby silnic, městské hromadné přepravě osob a složkám integrovaného záchranného systému.

- Nebuďte pohodlní a v případě, že centrální parkoviště jsou obsazená, zaparkujte i na dalších parkovištích, která jsou stále v pohodlné vzdálenosti nástupních trast běžeckých tras.

- Dodržujte dopravní značení.