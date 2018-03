Bedřichovský Bastard je letos novinkou, první vede po sněhu

Bedřichov /ROZHOVOR/ - Spoluorganizátor nového seriálu extrémních závodů Ondřej Hnik promluvil v rozhovoru pro Deník nejen o zítřejší akci.

Od přehrady v Bedřichově pod celým parkovištěm vede štola, jak ukazuje spolupořadatel ledového Bedřichovského Bartarda Rudolf Pinkas.Foto: archiv pořadatelů

Na vlně zájmu o extrémní zdolávání umělých a přírodních překážek při nejrůznějších závodech, převážně letních, připravují na sobotu 10. března první ročník těžkého závodu. Bedřichovský Bastard je neobyčejný překážkový běžecký závod v nádherném prostředí Jizerských hor. Bedřichov je místo legendárního běhu na lyžích, tradičních cyklistických závodů a nově i série čtyř překážkových běhů. „Pro každé roční období připravujeme jednoho Bedřichovského Bastarda se specifickými překážkami a terénem. Přijďte si vyzkoušet, jak se běhá u nás na severu v horách, a pokořte všechny ze závodů,“ láká spolupořadatel Ondřej Hnik. Závodní atmosféru si užijí nejen dospělí, ale také děti, pro které připravují kratší trasu a méně obtížné překážky.

Co vás na myšlenku přivedlo?

Nápad uspořádat překážkový běžecký závod vnikl při běhu. Jak jinak. Rádi běháme a část z nás se občas ráda při běhu plazí v blátě a potí na překážkách. Všichni pocházíme z Liberce a jeho okolí a milujeme hory. A tak nás napadlo uspořádat závod, který provede účastníky krajinou Jizerských hor a využije přírody kolem k vytvoření překážek.

Proč právě Bedřichov?

Máme k němu rodinný vztah. Vzniká tedy série závodů v místě, kde žádný podobný závod ještě neproběhl a kterou pořádají místní obyvatelé s pomocí místních podniků. Věříme, že tak vytvoříme závody s unikátní atmosférou a přineseme do Jizerských hor událost, která si vybuduje dlouholetou tradici.

A proč Bastard? To je spíš hanlivé pojmenování pro něco nepovedeného.

To kvůli tomu, aby to jednoznačně ukázalo jeho drsnost, že nepůjde o nic půvabného na pohled. Bude velmi těžký.

Komu je závod otevřen?

Komukoliv, kdo rád běhá nejen jednoduché cesty, ale především složitý terén. Měl by mít pochopitelně také nějakou fyzickou zdatnost.

Jaké máte kategorie?

Jde o první ročník, takže jsme je neoddělovali, jen máme dětskou trasu.

V čem se trasy liší?

Na dospělé čeká sedm osm kilometrů, osmnáct překážek, ať umělých, či přírodních, tunel pod parkovištěm. Trasa vede od stadionu i nahoru kolem sjezdovek. Myslím, že sportovně zdatní ve věku šestnáct sedmnáct let ji také zvládnou, ale potřebují souhlas zákonných zástupců. Pro děti je trasa tříkilometrová jen kolem stadionu s pár překážkami.

Kolik lidí máte v týmu?

Spolupořadatel Rudolf Pinkas to vše vymyslel a celkem jsme čtyři.

Kolik je přihlášených?

Dvacet a se stejným počtem počítáme ještě na místě v sobotu.

Kdy jste začali závod organizovat? Bylo složité sehnat všechna povolení?

Začali jsme v listopadu. Povolení se trochu táhla, než jsme je měli všechna. Lesy, Bedřichov, CHKO Jizerské hory i SKI Bižu, ale všichni nám vyšli vstříc.

Co připravujete dál a v jakém termínu?

Další ze seriálu bude na přelomu června a července.

Přijde na řadu i plavání?

Má název Vodní Bedřichovský Bastard, takže pravděpodobně ano.