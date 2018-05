Bedřichovský Bastard je má srdcová záležitost, říká Rudolf Pinkas

Liberec – V březnu zaplavili Bedřichov závodníci. Nejednalo se však o lyžaře, ale účastníky nejdrsnějšího běžeckého závodu v Jizerských horách Bedřichovského Bastarda.

Rudolf Pinkas je jedním z organizátorů překážkového běžeckého závodu v Jizerských horách, který má v roce 2018 čtyři díly. Ledový již proběhl, nyní je na pořadu 9. června Vodní, třetí 15. září Větrný a čtvrtý 15. prosince Ohnivý. „Mým cílem je vytvořit rodinnou atmosféru, maximálně do 500 lidí,“ říká Pinkas, který většinu překážek staví sám.

Jak tu trať koncipujete? Může přijít kdokoliv?

Určitě může, ale zájemce by měl alespoň začít běhat, dvakrát týdně. Překážky jsou náročnější, převážně o síle, ale dají se zvládnout. U některých překážek si závodník může vybrat mezi lehčí a těžší variantou. Závod jako takový má jednu variantu. Navíc se dá trénovat dvakrát týdně, ve středu od 19 hodin a v sobotu od 9 ve Sport Parku Liberec.

Jak trénink probíhá? Je o něj zájem?

Mám v areálu postavené některé překážky a ukazuji účastníkům, jak je nejsnadněji zdolat. Někdy trénujeme kondičku a vytrvalost, jindy zase naopak sílu.

Bedřichovský bastard. První část jména je jasná, ale proč bastard?

Prostě bastard! Závod je drsný, plný adrenalinu, ale dá se zvládnout. Člověk se do cíle doplazí a získá pocit zadostiučinění.

Proč jste si vybrali zrovna tuto lokalitu?

Bedřichov je naše srdcová záležitost a střed Jizerských hor. Také jsme chtěli doplnit zde konané cyklistické a lyžařské závody právě o běžecké události.

Symbolem Bedřichovského Bastardu je vlk, nepletu se?

Vlk je vlk a k Bedřichovskému Bastardu patří, stejně jako k horám a k přírodě. Dokáže žít v drsných podmínkách.

Proč si myslíte, že stoupá zájem o běžecké závody?

Běh je člověku bližší, můžete vyběhnout jen tak, bez vybavení a dlouhých příprav. Během běhu si vyčistíte hlavu a zapojíte více svalů než při cvičení, je to komplexní cvičení, posilujete střed těla a naučíte se dýchat.

Můžete přiblížit trasu? Na co se mohou závodníci těšit?

Jsou dvě trasy, jedna pro děti a jedna pro dospělé, bez ohledu na pohlaví a věk. Závodníka čeká trasa dlouhá osm až devět kilometrů s 18 překážkami.

Jaké byly ohlasy na první závod?

Organizačně super, ale účast malá.

Co je nejtěžší z hlediska organizace?

Navozit do Bedřichova překážky a připravit je. Některá místa jsou těžko přístupná.

Pracujete jako osobní trenér. Proč jste se vydal touto cestou?

Začal jsem posilovat už na vojně, činky jsem zvedal odmala, můj děda, strýc i táta závodili, ale ani jeden z nich to nedotáhl tak daleko jako já. A co se týče zájmu klientů, nemohu si stěžovat. Vidím, co lidi chtějí, a tomu se přizpůsobuji. Navíc můj trénink není časově omezený a je kompletní.

Kde působíte?

Začínal jsem U Pešků, které patří k jedněm z prvních fitness v Liberci. Nedávno jsem koupil v Ruprechticích bývalou hospodu. Nahoře jsem to předělal na bydlení a dole na soukromé fit centrum.

Účastníte se i fitness soutěží?

Dříve ano, v roce 2015 jsem se stal vicemistrem Čech. Rozhodně bych se k závodění chtěl vrátit, ale aktuálně je pro mě prioritou Bedřichovský Bastard.

Spojil jste práci s koníčkem. Co dalšího vás kromě posilování baví?

Rád jezdím po československém opevnění. Koupil jsem si plně vybavený džíp, ve kterém lze i spát, vyrážím s ním i do hor. Dále jezdím na motorce a potápím se.

Čím byste nalákal lidi, aby se závodu účastnili?

Zažijete to, co jste ještě nikdy nezažili. Proběhnete se v krásném horském prostředí a překonáte sami sebe.