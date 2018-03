Bedřichovský sportovní areál hostil ČEZ Handy kvadriatlon

Bedřichov - Prakticky pro každého se během uplynulé soboty otevřely bedřichovské běžkařské tratě. V uvolněné a přátelské atmosféře závodu se vedle sebe do společné bílé stopy postavili zdraví i handicapovaní, mladí i senioři a dokonce i čtyřnozí mazlíčci některých závodníků. Titulárním partnerem třetího ročníku ČEZ Handy kvadriatlonu byla Nadace ČEZ, která pořadatele, spolek Cesta za snem, podporuje i finančně.

Bedřichovský sportovní areál patřil v sobotu 3. března všem milovníkům bílé stopy bez ohledu na tělesné hendikepy, věk, pohlaví a dokonce i počet nohou. Sedm z 65 zúčastněných dvojic totiž představovalo duo člověk a pes. Do cíle dorazil jako první tým Káťa a Škubánek.

Stejně jako v předešlých ročnících, i letos se soutěžilo ve dvojicích v kategoriích biatlon (běžky plus laserová střelnice), skikros (na běžkách) a sprint. Součástí akce byl také dětský biatlon se 27 odvážnými a zapálenými účastníky a vložený biatlon na sledge - běžkách pro vozíčkáře. Unikátní medaili Finisher získal každý, kdo se postavil na start.

„Chceme si zazávodit, ale hlavně se společně bavit a ukázat, že sport je pro všechny. Místo peněz darujeme zážitek, nová přátelství, zkušenosti, motivaci, energii a možnosti,“ přibližuje filozofii závodů jako je zimní ČEZ Handy kvadriatlon jednatel Cesty za snem Tomáš Pchálek. Ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková k tomu dodává: „Partnery sdružení jsme od počátku a jeho nasazení a entuziasmus, se kterým sportovní akce pro handicapované i zdravé lidi pořádá, nás stále hodně baví a inspiruje.“

Nešťastná noční nehoda

Příběh sdružení se začal psát v roce 2006, když se jeho současný předseda Heřman Volf nešťastně poranil při nočním lyžování v Herlikovicích. Už na spinální jednotce se rozhodl, že se vrátí zpátky do života a nevzdá to. V tu dobu právě probíhaly zimní paralympijské hry a Heřmana to neskutečně nakoplo. Rozhodl se, že do roka a do dne sjede kopec, kde se mu stal téměř smrtelný úraz. Začal na sobě pracovat a povedlo se. Kopec sice víc spadal, než sjel, ale to není podstatné. Vrhnul se pak i na plavání, lyže, potápění, jachting nebo skákání padákem. Nejvíc mu ale učarovalo kolo s ručním pohonem, handbike.

Tak vypadal minulý ročník kvadriatlonu:

V roce 2009 se spolu se svým kamarádem ze střední školy rozhodli pro výlet pod pařížský Vítězný oblouk. Na kolech, samozřejmě. Více než tisíc tři sta kilometrů dlouhou cestu zdolali za necelé tři týdny. Projekt nazvaný Cesta za snem získal velký ohlas a Heřman se rozhodl vyrazit napřesrok znovu. V roce 2010 zdolal na těžko, se stanem, batohem a vozíkem na kole, trasu Praha - Bánská Bystrica. V roce 2011 následovala cesta do Říma s poselstvím Českých vozíčkářů k papeži Benediktu XVI. V roce 2012 nejdelší cesta Praha – Oslo, přes dva tisíce kilometrů pro 22 handicapovaných dětí.

Kromě Metrostav Handy cyklo maratonu a ČEZ Handy kvadriatlonu, realizuje Cesta za snem například i projekt s názvem Okolo měst, do něhož například v roce 2016 spadala víkendová jízda pro MŠ Pohádka v Ústí nad Labem. Pomoc spočívala v tom, že všichni cyklisté, ať již na handbike či kolech, měli na trase Ústí nad Labem – Děčín zapnutou aplikaci Nadace ČEZ - EPP Pomáhej pohybem a sbírali body, později přepočítané na peníze, pro mateřinku.

„Cesta za snem vytváří společné projekty pro všechny bez rozdílu věku a zdraví. Snažíme se nabídnout lidem nevšední zážitky, během nichž všichni táhnou za jeden provaz a hlavně svými aktivitami pomohou někomu, kdo to zrovna potřebuje. Nejsme ovšem nadačním fondem, jehož cílem je sesbírat co nejvíce peněz a ty pak rozdělit mezi potřebné. Máme ale partnery, ať již organizace, firmy či jednotlivce, kteří mají možnost peníze darovat. Patří mezi ně pochopitelně i Nadace ČEZ. My jsme vždy pouze platformou, která slouží jako prostředník. Charita se zviditelní a dárce ví, koho obdarovává. Všichni mají možnost se spolu setkat a dokonce být přáteli. Není to anonymní sbírka s číslem účtu, je to vždy o konkrétních lidech na jedné i druhé straně,“ uzavírá Heřman Volf.

Ota Schnepp

(autor je mluvčím Skupiny ČEZ)