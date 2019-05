Liberecký kraj – 6. ročník charitativního běhu Běžím, co můžu, pomůžu, proběhne v sobotu 4. května. Za organizací stojí studentská organizace Erasmus Student Network Liberec a Nadace Olgy Havlové. Na start se může postavit opravdu každý, do amatérů přes profíky až po rodiny s dětmi a kočárky.

Běžím, co můžu, pomůžu! pátý ročník charitativního běhu pro nadaci Olgy Havlové se běžel 26. května okolo vodní nádrže Harcov v Liberci. Letošní výtěžek putoval na zafinancování rehabilitace pro malou Laru potýkající se s mozkovou obrnou. | Foto: Deník / Petr Zbranek

Hlavní smysl závodu spočívá v podpoře těch, kteří to potřebují. Letos poputuje výtěžek ze startovného k jedenáctileté Anetce z České Lípy. Anetka při předčasném narození vážila pouhých 870 g a svůj život si doslova vybojovala. Především kvůli řadě operací, které má již za sebou. „V devíti měsících jsme zjistili, že Anetka nereaguje na zvuky. Bylo to krátce po tom, co prodělala zápal plic. Po různých vyšetření nám bylo řečeno, že je oboustranně neslyšící. Lékaři zkoumali, zda by mohlo jít o genetickou vadu, ale nepřišli na nic. Nakonec Anetce na levé ucho voperovali implantát,“ vzpomíná maminka Anetky.