Ikonická místa jako Hřebínek, Smědava, Jizerka či Olivetská hora míjí každý rok běžkaři během legendárního závodu Jizerská 50. Kochat se okolím bez sněhové pokrývky mohou účastníci letní obdoby slavného zimního závodu Běhej lesy Jizerská.

V zimě na běžkách, v létě po svých, tak zní heslo běžecké série Běhej lesy, která dorazí v sobotu 28. srpna i do Libereckého kraje. Amatérští i profesionální sportovci zaplní bedřichovský stadion, aby změřili síly jak se soupeři, tak sami se sebou. Na výběr budou mít ze tří tras, a to 11, 22 nebo 50 kilometrů.

Uspořádání závodů částečně ovlivnila zatím utichající epidemie koronaviru a organizátoři museli přijmout určitá opatření.

„Vše probíhá za přísných hygienických podmínek a kontroly negativních testů, očkování či prodělané nemoci. To je v tuto chvíli také jediná výrazná změna oproti závodům, jak je známe v klasické podobě před pandemií,“ sdělil mluvčí agentury Raul Richard Valoušek, která pomáhá při organizaci. Ani přes to neregistrují menší zájem o závody. „Naopak jde vidět, že běžci jsou natěšení do přírody, na čerstvý vzduch i na akci, kde mohou poměřit síly s ostatními,“ dodal Valoušek.

Pokračování ze strany 1I letos se mohou účastníci těšit na řadu novinek. Jednu z nich přestavuje podcast Posed.„Je to podcast nejen o běhání, ale obecně o aktivním pohybu, adrenalinu, cestování a posouvání osobních hranic,“ přiblížil novinku organizátor závodu David Douša. Lze si ho poslechnout na Spotify a Google Podcasts. K původním dětským závodům a třem tratím přibyl v minulém ročníku VoltaRUN. Jeho délka se pohybuje mezi čtyřmi až šesti kilometry a je určen pro pěší, rodiny s dětmi, kočárky a pro případný doprovod, který bych chtěl zafandit závodníkům.

Kromě samotného závodu si organizátoři připravili i bohatý doprovodný program. Nebude chybět občerstvení, tejpování či fyzioterapie, na své si přijdou i děti. „Prostor k nudě rozhodně nedáváme,“ řekl se smíchem Valoušek. Závodu se zúčastní i známé tváře a ambasadoři seriálu, a to trenér snowboardové free-stylové reprezentace Přemek Vida a Helena Weisshäutelová.Aktuálně se mohou zájemci hlásit na všechny tři trasy, i když na některé zbývá pár desítek míst. „V tuto chvíli se držíme ve stejných číslech jako v předchozích ročnících. Zveme všechny ty, pro které jsou Jizerky srdcovka, aby za námi dorazili, svůj závod a trať si najde opravdu každý,“ dodal organizátor.

Závod je pověstný i pro své ekologické zaměření. Letos na jaře proběhla výzva „Neleň zeleň“. Za každých uběhnutých patnáct kilometrů společně s Lesy ČR vysadí jeden strom. Ve výzvě zabodoval Středočeský kraj, v těsném závěsu skončil Jihomoravský. „Dohromady bude po celé republice zasazeno díky této výzvě 4 426 stromů, celkem se naběhalo neuvěřitelných 66 472 kilometrů, což zcela předčilo naše původní představy,“ uvedl Valoušek.

V loňském roce nahradili papírové kelímky speed cup obaly, které jsou maximálně šetrné k životnímu prostředí. „V neposlední řadě pak řešíme dopad závodu na životní prostředí, proto v zázemí nenajdete žádné letáky, obyčejné kelímky a podobně,“ doplnil Douša.

Běžečtí nadšenci se mohou těšit i na další závody. V neděli 19. září mohou zájemci absolvovat běh krajinou Vratislavic nad Nisou, 25. září se pak uskuteční City Cross Run & Walk Česká Lípa.