Během několika let má vyrůst další lanovka na Tanvaldský Špičák

Tanvald – Vlastně je to tak trošku cimrmanovské. Na Tanvaldský Špičák se z Tanvaldu nejlépe dostanete lanovkou z Albrechtic. To chce tanvaldská radnice změnit. Plánuje, že do několika let povede od hrany lesa nad autokempem Tanvaldská Dolina takzvaná návratová lanovka. Na vrchol Špičáku i zpátky.

dnes 07:00 SDÍLEJ:

Lanovka na Tanvaldský špičák. Ilustrační fotoFoto: Deník/Lenka Klimentová

„Počítáme s tím, že se můžeme vejít do čtyřiceti padesáti milionů korun. Za podobnou sumu postavilo SkiBižu další lanovku z Albrechtic,“ řekl starosta Tanvaldu Vladimír Vyhnálek. SkiBižu vlastní na Špičáku dva vleky a provozuje sjezdovky, vše ale směrem na druhou stranu od Tanvaldu – tedy od Albrechtic. Radnice tak chce i nadále cílit na turisty. „Minulé čtyři roky jsme se zaměřili na sport a školství, teď chceme sejmout z Tanvaldu nálepku města sociálně vyloučených. Chceme, aby si u nás lidé z velkých měst kupovali i byty,“ popsal Vladimír Vyhnálek. Naráží na fakt, že majitelé bytů ve zdejších panelových domech mnohdy odcházejí z chudého regionu Tanvaldska za prací. Byty pak často pronajímají sociálně slabým rodinám, které se do Tanvaldu kvůli tomu stěhují. ČTĚTE TAKÉ: Tanvaldský Špičák ožívá čím dál víc Radnice nepředpokládá, že by i jižní svah více než 800 metrů vysokého Špičáku zbrázdily další sjezdovky. Až na jednu. Zpět do Tanvaldu by se totiž mohli lyžaři dostávat nejen lanovkou, nýbrž i relativně úzkou návratovou sjezdovkou plánovanou v místech stávající cesty ležící stranou lesa. Proti velkým sjezdovkám na jižní straně Špičáku jsou ostatně i ochranáři. „Rostou tu takřka netknuté smíšené lesy,“ vysvětlil regionální ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny Jiří Hušek. Naopak proti plánované lanovce a návratové sjezdovce nemá větších námitek podnik Lesy ČR. Podle krajského ředitele Ludvíka Řičáře nejsou na Špičáku tak vzácné porosty jako v centru Jizerských hor. „Přece jen Špičák leží na okraji chráněné krajinné oblasti,“ zmínil.

Lanovka z Tanvaldu by výrazně odlehčila parkovištím v Albrechticích, kde není ve špičce sezony možné zaparkovat. ČTĚTE TAKÉ: Nová sjezdovka propojí Tanvaldský Špičák Společnost SkiBižu přes léto od Albrechtic instalovala zánovní lanovku z Rakouska. Vede kolem sjezdovek Kostelní a Slalomák a nahradila starý kotvový vlek. Od poloviny listopadu by měla procházet funkčními testy a v průběhu prosince chce zahájit provoz pro veřejnost. Na konci října je už na Špičáku patrné, že se blíží zimní sezona. „Rozmístili jsme už první děla na zdejší sjezdovky,“ potvrdil mluvčí SkiBižu Petr Bažant. Ski areál Tanvaldský Špičák je největším lyžařským areálem v Jizerských horách. První plány na propojení města s areálem, který v podstatě nese i jeho jméno, se objevily už před mnoha lety, ještě za dlouholetého starosty Tanvaldu Petra Poláka. Město chce lanovku financovat třeba i jen z vlastních zdrojů. ČTĚTE TAKÉ: Poctu hejtmana Libereckého kraje získal předválečný starosta, fotograf i vědec

Autor: Jan Sedlák