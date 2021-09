Jak známý zpěvák a hudebník Ondřej Ruml, tak dětský sbor Iuventus, gaude! působící při jablonecké ZUŠ vystoupí bez nároku na honorář. „Že budeme všichni vystupovat pro takhle dobrou věc bez nároku na honorář, je záležitost muzikantské cti. Domluva s Tomášem Pospíšilem, sbormistrem Iuventus, Gaude!, byla snadná, protože už za sebou máme nejen společná vystoupení, ale i spolupráci na mé desce Zapomenutý příběh,“ popsal Ondřej Ruml.

Koncert bude rozdělený do tří částí, samostatně vystoupí zpěvák i sbor a ve třetí části se sejdou na pódiu společně. „Těším se, že se 10. září na jablonecké letní scéně sejdeme v takovém počtu, aby výtěžek z koncertu stál opravdu za to,“ pozval Ruml.

Celý výtěžek ze vstupného poputuje ve prospěch školy, která byla rozsáhle poničená tornádem. „Jel jsem se na vlastní oči podívat na tamní situaci. To, co jsem viděl, mnou otřáslo. Chtěl bych tedy Jablonečany vyzvat, aby nepropadli falešnému pocitu, že pomoci už není třeba tolik jako v prvních dnech po katastrofě,“ přiblížil jablonecký náměstek primátora pro oblast sociální David Mánek. „Myslím, že je správné směřovat pomoc hlavně dětem a jako učitel to vnímám o to silněji,“ doplnil.

Město Jablonec založilo transparentní účet pro pomoc oblastem postiženým tornádem, z něhož bude primárně čerpat zmíněná škola. Díky prvním dárcům je na na transparentním účtu 123-3123220277 u Komerční banky 113 500 korun.

Ale pomáhají i další z Jablonecka. Třeba na recesistické akci Rychnovská fošna, která proběhla o předchozím víkendu, vybrali přítomní 4900 korun. Částku na rovných 10 tisíc navýšili dobrovolní hasiči z Rychnova. Peníze posílají svým kolegům SDH Mikulčice.

Živel udeřil na některé oblasti jižní Moravy 24. června. „Tornádo nám během několika minut vzalo všechno, co jsme sedm let budovali, na co jsme byli pyšní a z čeho jsme se s dětmi radovali. Teď bojujeme s pocitem naprostého zmaru, drží nás nad vodou právě pomoc přicházející od lidí a měst z celé republiky,“ poděkovala do Jablonce ředitelka ZŠ Moravská Nová Ves Hana Grossmannová.

Školní rok tam ani náhodou neproběhl standardně. Protože budovy jsou stále výrazně poničené, začal až 6. září. Do tříd přímo v domovské obci nastoupili jen prvňáčci, druháci a žáci pátých tříd. Většina žáků je ale po celých třídách rozvážena na vyučování do prostor, které jim nabídly školy v okolí.

„Jedna budova je v současné době zcela nepoužitelná, sanují se stropy a s jejím otevřením nepočítáme dříve než za několik měsíců. Na druhé, zvané měšťanka, se pracuje na osazení nových krovů, zakrytí střechy pod fólii a začala se osazovat nová okna,“ doplnila Grossmannová.

ZŠ Moravská Nová Ves

Je úplná vesnická škola s prvním až devátým ročníkem a kapacitou 397 žáků. Navštěvují ji i děti z okolních obcí Týnec a Hrušky. O žáky a chod školy se stará 25 pedagogů a šest nepedagogických pracovníků. První stupeň je v samostatné budově v centru Moravské Nové Vsi, druhý uprostřed zeleně na okraji obce. V obou budovách je 13 kmenových tříd a tři odborné učebny. Budova 2. stupně se v roce 2018 rozšířila o novou přístavbu. Tornádo vše změnilo, celková škoda se odhaduje na 50 mil. korun a obnova bude trvat až rok.