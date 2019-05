„Letos podporujeme malou Marušku z Velkých Hamrů, která má Downův syndrom. Její maminka nejdříve sama nechtěla, protože pomáhá dětem s rakovinou a má pocit, že pomoc nepotřebuje. My jsme ji ale přesvědčili,“ sdělila za organizátory z Rodinného centra Andílek Helena Simmová.

Lákadlem je určitě herecké duo Karel Zima a Klára Cibulková. Oba se na akci těší. „Přijďte, užijeme si kus legrace a ještě podpoříme Marušku,“ pozvala veřejnost Cibulková. Zima je nejen moderátorem a hostem benefiční akce, ale i patronem Rodinného centra Andílek. I on láká k návštěvě.

„Marušku a tím i její maminku kromě Downova syndromu trápí další diagnózy. Málokdo z nás by dal to, co ony. Takže přijďme a buďme alespoň z půlky železní, jako je Brod. Pomůžeme dobré věci,“ sdělil Zima.

Samozřejmostí benefiční akce Orient Show jsou tance. „Máme pozvané tanečníky irských tanců, břišních tanců a další. Na návštěvníky čeká tombola, oblíbená dražba dortů,“ popsala Simmová.

Letošní Orient Show více sází na mluvené slovo. „Karel Zima povypráví o tom, proč daroval ledvinu, a pak bude Kláru Cibulkovou zpovídat, co se týče zážitků z natáčení a podobně. Aby to byla i trošku talkshow,“ vysvětlila organizátorka.

Benefiční Orient Show se v Železném Brodě koná už tradičně, první ročník proběhl v roce 2011 při taneční besídce. Od roku 2013 je akce směřována na pomoc konkrétnímu dítěti s postižením.