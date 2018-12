Liberecký kraj – /FOTO, ROZHOVOR/ – Štědrý den pomalu klepe na dveře, a čím dále častěji jsou populární živé dárky. Zatímco před Vánoci je zvýšený zájem o adopce psů a koček, tak zase po svátcích se často obdarovaní těchto nechtěných darů zbavují.

S obdobnou situací se setkává i liberecký spolek Šance zvířatům. „Každoročně během svátků až do 3. ledna následujícího roku máme pozastavené adopce,“ svěřila se statutární předsedkyně spolku Františka Zverková. Ta se v rozhovoru pro Týdeník Liberecko svěřila o úspěších, problémech i projektech spolku, který letos slaví pět let své existence. A nemohli jsme opomenout ani nově otevřenou Kočičí kavárnu v Liberci.

Spolek Šance zvířatům slaví letos pět let. Změnilo se něco od našeho posledního setkání na jaře?

Zásadní změny se nekonaly. Nicméně proběhla benefiční aukce tetování, která měla po zaplacení nákladů čistý výtěžek 295 tisíc. To považujeme za obrovský úspěch a příští rok se chystáme aukci zopakovat. Pro nás výtěžek znamená krůček vpřed k našemu vysněnému cíli. Zároveň je aukce úžasná v tom, že to není klasická jednosměrná sbírka. Lidé měli za svůj příspěvek na dobrou věc památku na celý život, ze které se upřímně radovali.

Zaznamenali jste před Vánoci zvýšený zájem o adopce čtyřnohých mazlíčků?

Zvýšený zájem o adopci zvířat přichází bohužel těsně před Vánoci. Stává se, že nám zvoní telefon i na Štědrý den. O vánočních svátcích chceme mít alespoň jednou za rok „závodní“ dovolenou, ale především nepodporujeme myšlenku kupovat zvířata jako dárek osobě, která o tomto záměru netuší, nebo dětem. Zvíře představuje závazek na celý život. Budoucí páníček by si měl sám rozhodnout o tom, jestli se chce na následujících patnáct let takto zavázat. Z tohoto důvodu máme každoročně během svátků až do 3. ledna následujícího roku pozastavené adopce.

Očekáváte po vánočních svátcích větší příjem zvířat?

Bohužel nějaké ty příjmy živých vánočních dárků máme. Lidé často zjistí, že se musí se štěnětem během učení hygieny chodit skoro každou hodinu ven. Zjistí, že na děti není spolehnutí, že mají zničené koberce atd. Nakonec pejsek putuje buď do útulku, nebo dokonce po x lidech, kteří dojdou ke stejnému závěru jako předchozí majitel…

Budou si moci letos koupit zájemci benefiční kalendář?

Určitě ano! Benefiční kalendář fotíme a prodáváme pravidelně od roku 2013, vynechali jsme z časových důvodů jen ten loňský. Na tento rok je kalendář věnovaný spolupráci zvířat a dětí na každý měsíc si zahráli na nějaké povolání, ve kterém se jistě spoustu lidí najde. Pořídit si ho lze na našem eshopu Šance zvířatům. Věříme, že na Vánoce udělá radost.

V Liberci je nově otevřena Kočičí kavárna. Jak se na to spolek podílel?

Holky provozovatelky se starají o kavárnu a stávající kočeny. My řešíme to, aby kočeny byly do kavárny vhodné, prošly karanténou, testováním na kočičí aids, leukémii, případně panleukopenii (kočičí mor), prošly vakcinací a byly kastrovány.

Jak se vůbec zrodil takový nápad?

Kočičí kavárna je koncept, o který nás prosila spousta lidí. Pro nás je však provozování takové činnosti nereálné, proto jsme byli nesmírně potěšeni, když jsme se seznámili s milým duem holek Bernátových, které se do příprav kočičí kavárny vrhly po hlavě. Jak vybíráte kočičky, které do kavárny umístíte? Musí být mazlivé a samy si užívat lidskou přítomnost. Nemá smysl nutit kočky k něčemu, co dělat nechtějí, a tak se „kavárnicemi“ stávají jen společenské kočky.

Jak na kavárnu zareagovala veřejnost?

První ohlasy jsou pozitivní, až na těch pár lidí, kterým se nelíbilo, že nemůžou kočky krmit. Lidé jsou nadšení a my také, dokonce dvě kočičky na základě setkávání s návštěvníky kavárny našly domov.

Nedávno proběhl první charitativní ples. Plánujete příští rok další?

Ples byl skvělý! Plánujeme příští rok další, a to se spoustou vychytávek, které jsme letos prostě nezvládli. Nejúspěšnější číslo v programu byla ukázka práce celního psa, který se zdál jako velký tvrďák, ale roztál pod vlivem mazlení přítomných dam.

Jak mohou zájemci spolek a zvířátka podpořit?

Momentálně běží prodej benefičního kalendáře. Ten bude možné koupit i na vánočních trzích v Liberci, kde budeme se stánkem 22. prosince.

Celý rozhovor najdete v aktuálním čísle Týdeníku Liberecko.