Benefiční závod dračích lodí pomůže rodině zesnulého

Jablonec n. N. – Na jablonecké přehradě se koná příští sobotu benefiční závod dračích lodí, jehož výtěžek organizátoři věnují rodině zesnulého kamaráda, člena oddílu Jizerský drak, Michala Tatarky Tatarkoviče.

Dračí lodě.Foto: Jan Konfršt

Zůstala zde po něm manželka a dvě malé děti ve věku 2 let a 3 měsíců, kterým chtějí uspořádáním tohoto závodu pomoci do nového startu v tomto těžkém období. „Pokud nemáte dostatek lidí do lodi, přihlaste se a my vám scházející členy seženeme, nebo můžeme domluvit spojení několika týmů do jedné lodi,“ zvou k účasti. Startovné dobrovolné, přihlášky a informace na www.jizerskydrak.cz/tatarkuv-podzim-2018/.