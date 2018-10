Benefičním koncertem v Rychnově přispějí na nový zvon

Řidiči silničních úklidových vozidel Silničář. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Neurčeno, úvazek: . Mzda min. 18000 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: SILNIČÁŘ - Nová Ves, , Náplň práce: , " Řízení silničních motorových vozidel nad 12t a jejich běžná údržba, " Provádění zimní údržby silniční sítě vč. práce na speciální technice, " Operativní zajišťování průjezdnosti, regulace a řízení dopravy, " Vedení záznamu o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, " Odpovědnost za dodržování předpisů, nařízení, směrnic a zásad BOZP a PO, Požadujeme:, " ZŠ/SOU , " Praxe v řízení nákladního automobilu min. 1 rok podmínkou, " ŘP. sk. C podmínkou, " Profesní průkaz podmínkou, " Časová flexibilita, " Samostatnost, spolehlivost, " Ochota dále se profesně rozvíjet, , Nabízíme:, " Sezónní práce od 1. 12. 2018 do 31. 3. 2018, " Práce na směny , " 5 týdnů dovolené, " Paušální stravné 1 330,- Kč/měsíc, " Možnost prodloužení pracovního poměru , " Další odměny v závislosti na hospodaření společnosti, " Sociální fond , " Místo výkonu práce Nová Ves, Kontakt telefonicky nebo emailem.. Pracoviště: Silnice lk a.s. - nová ves n.n., 468 27 Nová Ves nad Nisou. Informace: Martina Mašková, +420 602 129 843.

Administrativa - Administrativa Ostatní odborní pracovníci v 17 360 Kč

Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace Referent odboru správního. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17360 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: REFERENT ODBORU SPRÁVNÍHO (referent oddělení správních agend), 9. platová třída, Kvalifikační předpoklady: minimálně středoškolské vzdělání s maturitou; znalost správního řádu a orientace v zákoně č. 133/2000 Sb., profesní zkušenosti související s danou problematikou či dosavadní praxe ve veřejné správě vítány; velmi dobrá úroveň komunikačních schopností - přepážková práce s klienty; samostatnost, zodpovědnost a schopnost týmové práce, flexibilita; uživatelská znalost práce s PC (min. Microsoft Office); odolnost vůči stresu; absolvování zkoušek odborné způsobilosti výhodou, Popis vykonávané práce: přihlašování k trvalému pobytu, evidence obyvatel, aktualizace změn v několika informačních systémech (IS), vydávání potvrzení, zajišťování písemné agendy, odstraňování reklamací a nesouladů v IS., Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástupem k 1. 1. 2019, případně dle dohody., Přihlášky do 26. října 2018 do 12 hod., Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů najdete na www.mestojablonec.cz, Magistrát, Volná místa.. Pracoviště: Statutární město jablonec nad nisou - magistrát města, Mírové náměstí, č.p. 3100, 466 01 Jablonec nad Nisou 1. Informace: Zdeňka Krausová, +420 483 357 172.