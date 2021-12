Do Libereckého kraje doputuje světlo v sobotu 18. prosince rychlíkem R 1066 z Pardubic, který ve 13.55 přijede do Liberce, a vlakem TL 6008 z Mladé Boleslavi s příjezdem do České Lípy ve 12:20. Skauti v kraji si plamínek převezmou na vlakových stanicích a roznesou ho po celém kraji. „Vzhledem k opatřením se ruší některé tradiční akce, které jsou s rozvozem světla spojené, přesto věříme, že se světlo dostane ke všem, kteří si chtějí zpříjemnit předvánoční čas,“ řekl předseda Krajské rady Junáka – českého skauta Lukáš Malý.

Do České republiky se světlo z Betléma poprvé dostalo po pádu komunistické vlády, a to díky exilovým skautům z Rakouska. V prosinci 1989 ho spolu s těmi českými přinesli až pod sochu svatého Václava v Praze a k hrobu A. B. Svojsíka. „Betlémské světlo budeme rozdávat většinou pod širým nebem na různých místech, kde si mohou lidé plamínek vyzvednout. Chceme rozzářit naději v mnoha domácnostech, takže se těšíme, že si světlo přijde vyzvednout co nejvíce zájemců,“ zdůraznil Malý.

Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do mnoha zemí světa. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc znevýhodněným dětem. Letošním Dítětem světla je dobrovolný hasič Tobias Nußbaumer.

Kdy a kde:

Česká Lípa 18. 12., 14 – 18 hodin u skautské klubovny, 19. 12. 8 – 12 hod. u skautské klubovny + rozdávání po městě

Zákupy 19. 12. skautská klubovna, Školní 343

Nový Bor 23. 12. 13 – 16 hod nám. Míru před kostelem

Doksy 18. 12. 12:04 vyzvednutí na vlakovém nádraží a rozdávání na náměstí cca do 13:30

Malá Skála 23. 12. 10 – 12 hodin Boučkův statek

Jablonec n. N. 23. 12. 13 – 17 hodin Horní náměstí

Liberec 18. 12. 13:55 příjezd na hlavní nádraží a distribuce do libereckých farností

Hrádek n. N. 19. 12. od 18 hodin kostel sv. Bartoloměje

Bílý Kostel n. N. 23. 12. od 17 hodin u kostela

Grabštejn 24. 12. od 12 hodin

Český Dub 24. 12. 13 – 14 hodin radnice

Hodkovice n. M. 24. 12. 14 – 15 hodin radnice

Semily 24. 12. 9 – 11 hodin skautská klubovna, knihkupectví Křižovatka, knihkupectví Kosmas, sbor dr. Farského, státní okresní archiv

Lomnice n. Pop. 24. 12. 9 – 12 hod. skautská klubovna, Orlovna, kostel sv. Mikuláše

Turnov 23. 12. 16:30 – 18:00 hrad Valdštejn, Přepeře – náves, Hlavatice, náplavka, Nová Radnice, průvod od nádraží

Jilemnice 23. 12. 8:30 – 11:30 14 – 16 hodin Masarykovo náměstí

Železný Brod 18. 12. u živého betlému na náměstí, 19. 12. v rámci adventního koncertu na náměstí