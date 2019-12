V sobotu 14. prosince převzali ve Vídni skautský plamínek skauti z celé Evropy a o týden později, v sobotu 21. prosince, se bude šířit po celé České republice. Dojede i do Libereckého kraje, a to rychlíkem R 1370. V Liberci na hlavním vlakovém nádraží bude v 13.56. Můžete si ho vyzvednout přímo tam, případně využijte místa, na kterých skauti rozdávají Betlémské světlo v předštědrovečerním čase.

Místa k vyzvednutí světla na Jablonecku:

Jablonec nad Nisou: 22. prosince při mši v kostele na Horním náměstí v Jablonci, 23. prosince od 9:00 do 17:00 také v kostele na Horním náměstí v Jablonci

Jilemnice: 23. prosince od 8.30 do 12.00 hod. na Masarykově náměstí, doprovodný program - živý betlém, světlo bude i v kostele sv. Vavřince v Jilemnici po Půlnoční mši svaté.

Malá Skála, 23. prosince od 19 do 20 u betléma

Semily, 24. prosince od 9 do 11 hodin v Semilech – Skautská klubovna, knihkupectví Křižovatka, knihkupectví Kosmas, sbor dr. K. Farského, Státní okresní archiv Semily

Turnov, 23. prosince od 17 hodin náměstí Českého ráje – živý betlém, vánoční vystoupení skautského sboru, předání výtěžku ze sbírky Pro dobrou věc