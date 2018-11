Bez čekání. Na úřad se objednejte

Jablonec nad Nisou - Na jablonecký magistrát se lze objednat přes internet i aplikaci.

Magistrát města Jablonce nad Nisou.Foto: Deník/archiv

Výrazným vylepšením prošel systém elektronického objednání na jablonecký magistrát, který funguje už 13 let. Pro uživatele je komfortnější, mohou například sledovat, v jakém stadiu vyřizování jejich žádost je.



Doby, kdy člověk mohl vyřizováním v celku banální záležitosti strávit na úřadu celý den, jsou dávno pryč. Kdo nechce čekat vůbec, může se objednat na konkrétní hodinu. „Objednávat se lze přes webové stránky města a také z chytrých mobilních telefonů s operačním systémem Android nebo iOS přes aplikaci Jablonec v mobilu,“ přiblížila mluvčí magistrátu Markéta Hozová.

Je to jednoduché. Stačí se podívat na obsazenost přepážek a aktuální fronty. Například v pondělí v 11.40 byly obsazeny čtyři přepážky a nejdéle se mělo čekat po pěti minutách na registru vozidel a registru řidičů. V tu chvíli se vyplatí na magistrát dorazit. „Zkoušel jsem to při registraci automobilu a bylo to přesně tak, jak aplikace ukazovala,“ pochválil službu 36letý Milan z Jablonce.



O tom, že dnes je jednání s úřady přece jen komfortnější, alespoň co se týče nejvyužívanějších agend, svědčí i fakt, že objednáni jste nejpozději do 14 dní.



I samotné objednání přes web města není nic složitého. „Po kliknutí na Rezervaci termínu se objeví výběr agendy a pak kalendář s termíny,“ popsal webmaster magistrátu Petr Vitvar.



V případě registru vozidel a řidičů je možné se objednat na každý den. Pro agendu občanských průkazů a cestovních dokladů a také pro evidenci obyvatel jsou pro elektronické objednávky určeny dny pondělí, středa a čtvrtek.

„Je to proto, abychom umožnili odbavení i klientům, kteří se dopředu neobjednávají,“ vysvětlila vedoucí oddělení správních agend Vladislava Kakrdová.



Denně jsou schopni na jedné přepážce odbavit průměrně 60 lidí, ale výjimkou není ani stovka klientů.

Při objednávání systém požaduje e-mailovou adresu nebo číslo, na které je možné zaslat potvrzovací SMS a následně PIN. Ten se po příchodu na úřad zadá do terminálu v odbavovací hale. „PIN platí jen 10 minut před a 10 minut po rezervovaném čase. Pokud přijdete později, kód neplatí a musíte čekat,“ upozornil Vitvar.

Pro žadatele o vystavení dokladu je od letoška nově k dispozici také služba sledování stavu žádostí. Na webu města je možné podle data podání žádosti zjistit, jestli už je žádost vyřízena a doklad připraven.



Služba se týká oddělení správních agend na úsecích evidence obyvatel, trvalý pobyt, občanské průkazy, cestovní doklady a oddělení dopravně-správních agend na úsecích evidence řidičů a registr vozidel. Jde o agendy umístěné v budově magistrátu v ulici Komenského.

ÚŘEDNÍ DESKA I AKCE

Objednávání přes web a mobilní aplikaci stejně jako navazující služby sledování stavu žádostí nebo aktuální obsazenost přepážek jednoznačně šetří čas, a vychází tak vstříc veřejnosti. Prostřednictvím chytrých telefonů však mají lidé přístup také k aktualitám, úřední desce, kontaktům i životním situacím. Přehled o jablonecké kultuře v mobilním kalendáři akcí jistě ocení i turisté a návštěvníci města.



Veškeré odkazy – a to i na stažení aplikací do mobilů – najdou zájemci přehledně na webu mestojablonec.cz.