Vyplývá to z bleskové ankety, kterou pořídila redakce Deníku mezi místními šéfy strážníků po kontroverzních zákrocích policistů v Uherském Hradišti či v Praze. I podle čtenářů by se s lidmi, kteří porušují současná pravidla, neměli strážci pořádku mazat.

Velitelé obecních policistů se shodují, že muži v jejich uniformách to dnes mají těžké. Jedním z prvních pravidel je vyhnout se konfliktu, a přitom splnit povinnost. „Naši strážníci procházejí jednou ročně komplexním školením. Jeho součástí je i jednání s nespolupracujícím člověkem, což je v drtivé většině problém i u nošení roušek a respirátorů. Na ulici to teď není pro strážníky jednoduché,“ řekl šéf jabloneckých strážníků Michal Švarc.

Policisté však mohou domluvou uhlazovat situaci jen do určité míry. Tolerance není nekonečná: i policista by se tím dostal mimo zákon. „Domluva je možná jen za podmínky, že můžeme daného člověka ztotožnit. Nikdy ale strážník nebude řešit domluvou odmítnutí. Není možné si myslet, že takovou situaci nechá strážník být, protože by to z jeho strany bylo protizákonné,“ vysvětlil okolnosti policejní taktiky na ulicích ředitel děčínských strážníků Marcel Horák.

Když už se strážník pustí do osobního souboje s neposlušným občanem, kterému se honosně říká použití donucovacích prostředků, využije k tomu komplex bojového výcviku a znalosti zákonů a nařízení. „Výcvik se mimo jiné zaměřuje na taktiku a na základní taktické postupy při provádění policejního zákroku,“ uvedl ředitel městské policie v Liberci Ladislav Krajčík.

Každá situace se může lišit: případ, kdy otec dostal naloženo od uherskohradišťských strážníků na ulici přímo před očima svého tříletého dítěte, je podle severočeských strážníků výjimečný. „Zásahy jsem viděl, ale jelikož jsem u toho nebyl, tak se špatně posuzují. Zaráží mě, že oba zásahy proběhly před dítětem. Posoudit, zda byly či nebyly adekvátní, musí někdo jiný,“ ohlédl se za kontroverzním zákrokem kolegů velitel novoborských strážníků Jiří Zemanec.

Tuto událost lze ale vnímat i jako provokaci s docela logickým vyústěním. „V každém městě jsou podobní lidé, takže i podobní provokatéři jako ve zmiňovaných případech. Na takovou situaci není školení, i proto jsme incident rozebírali,“ sdělil šéf českolipských městských policistů Vladimír Jeník.

Přesto strážníci lidem děkují, že pravidla a nařízení respektují. „Jsem velmi rád za to, že jsme žádný problematický zákrok nemuseli absolvovat. To hlavně díky tomu, že k němu lidé nezavdají příčinu. Za to jsem velmi rád a občanům za tento přístup děkuji,“ doplnil šéf děčínských strážníků Marcel Horák.