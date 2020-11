Někteří doufají, že otevřou od 1. prosince, jiní si netroufají v současné době plánovat. Všichni se ale shodují na tom, že jde o beznadějnou situaci. Řeč je o provozovatelích hotelů v Libereckém kraji, které jsou z nařízení vlády zavřené až do 2O. listopadu. Finanční ztráty půjdou podle nich do desítek milionů korun.

„Na jaře jsme přišli o 15 milionů, teď během října a listopadu jsme museli rušit domluvené akce a rezervace asi za 10 milionů korun. Léto bylo sice pěkné, dokonce jsme měli o něco lepší výsledek než vloni, ale ze dvou měsíců v roce se nedá žít,“ řekl Deníku ředitel hotelu Port u Máchova Jezera Vladimír Bureš.

I když se mu podařilo udržet všechny zaměstnance a hotel nadále přijímá rezervace, přípravy na znovuotevření zatím neprobíhají. „Kdyby vláda řekla, od kdy bude možné otevřít nebo za jakých podmínek dojde k rozvolňování, dalo by se lépe plánovat. Takhle v našem sektoru panuje určitá beznaděj. Jediné, co teď chystáme, je výdejní okénko se svatomartinskou husou, abychom dali vědět lidem, že stále existujeme,“ vysvětlil Bureš a dodal, že celý hotel zůstává zavřený minimálně do konce listopadu.

„Doufáme, že budeme moci otevřít alespoň na Vánoce a silvestra. Máme naplánované firemní večírky a pobyty, už jsme kvůli tomu upravili i systém placení. Normálně totiž v tuto dobu máme všechno potvrzené a zaplacené. Jenže v říjnu nebyl nikdo schopný říct „ano, opravdu přijedeme“. Dohodli jsme se tak, že si vše potvrdíme na začátku prosince,“ doplnil Bureš.

Na prosinec se upínají také v Hotelu Premiér v Bedřichově na Jablonecku. Období od 26. prosince do Nového roku je pro ně z hlediska tržeb klíčové. „Pokud bychom nemohli otevřít, byl by to velký průšvih. I když bylo léto super, vydělali jsme nějaké peníze, tak z nich teď pokrýváme ztráty. Ty nejsou jen ekonomické, ale také psychické,“ vysvětlila manažerka hotelu Anna Jelínková. „My jsme rodinný hotel. Rodiče jsou zvyklí tady pracovat nonstop bez volna už 2O let. Otec teď hrabe listí, jezdí s vozíkem z bodu A do bodu B, jenom aby něco dělal. Je to beznaděj,“ dodala Jelínková.

Podle ní je největší problém nedostatek informací. Když neví, kdy budou moci otevřít, nemůže přijímat rezervace a také nemůže najímat lidi, kteří většinou posilují personál hotelu na zimní sezónu. „Nemůžu jim teď nic slíbit. Řekla jsem jim, ať přijdou 15. prosince, že se uvidí. Na druhou stranu se třeba tímto stavem trochu srovná situace v gastronomii, kdy mají zaměstnanci někdy přehnané požadavky a přitom neodvádí kvalitní práci,“ uvedla manažerka hotelu v Bedřichově. Dodala, že většina hostů, která plánovala pobyt v jejich hotelu, je podržela. Rezervace neruší, ale přesouvají na jiný termín.

Podobně je na tom také provozovatel Hotelu Ještěd a Prezidentské chaty v Jizerských horách. „Na jaře jsme zavírali s plným hotelem. Přesouvali nebo jsme vraceli přes tisíc rezervací. Vyrovnali jsme se se všemi do posledního hosta, protože si jich vážíme. Oni se nám odvděčují tím, že rezervace neruší. Máme hosty, kteří například na Prezidentskou chatu jezdí pravidelně už 2O let. Ti nám volají a rezervují si pobyty na léto, aby nás podpořili,“ řekla za společnost Ještěd Milena Lánská. Letošní sezóna se podle ní nedá zatím hodnotit. „Nevíme totiž, jak dlouho budeme zavření,“ dodala.