Biatlonová hvězda z Jablonce vzdává olympiádu

Jablonec n. N. – Skončí Gábina Koukalová s biatlonem? Situace je nejistá, její zdravotní komplikace přetrvávají.

K otazníkům se aktuálně včera odpoledne vyjádřil otec sportovkyně, Karel Soukal: „Ještě to není jasné. Bohužel, když je zdravotní situace taková, jaká je, tak není jistého nic. Nerad bych dělal nějaké prognozy, rozhodnutí je na ní. Pokud jí to jde, tak trénuje. Nevím, kolik časů si dala na rozhodnutí, nemluvil jsem s ní asi týden a nevím přesně, v jakém to je stadiu. Pak to jde ale hodně rychle.“

Všichni se stále upínali k aktuálnímu zdravotnímu stavu biatlonové hvězdy, královna českého sportu se ale, ke smutnu všech fanoušků, na další olympiádu nechystá. Zázrak nepřišel a český tým se bude muset v únoru bez Gabriely Koukalové v Koreji obejít. Měla obhajovat tři cenné kovy.

Tvrdit, že Gábina do Koreje nepojede, je podle Českého olympijského výboru předčasné. "Nominace na olympiádu jednotlivé svazy odevzdávají až v pondělí 15. ledna," uvedla pro Jablonecký deník Barbora Žehanová, tisková mluvčí a zástupkyně ředitele komunikace ČOV.

Právě na polovinu ledna si biatlonový svaz stanovil termín zveřejnění aktuality týkající se startu Gabriely Koukalové v Pchjongčchangu.

Osmadvacetiletou Koukalovou brzdí v přípravě už od léta potíže s lýtkovými svaly kvůli přetížení achilovek. Držitelka kompletní sady medailí z loňského mistrovství světa a bývalá vítězka Světového poháru proto ještě v této sezoně nezávodila.

Do startu olympiády zbývá 29 dní.