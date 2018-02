Bílý kruh bezpečí ročně pomůže stovkám lidí. Evropa si připomíná Den obětí

Ochrana a ostraha - Ochrana a ostraha Strážný18 000 Kč

Pracovníci ostrahy, strážní. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 10. Poznámka: Příjemné vystupování, trestní bezúhonnost, spolehlivost, dochvilnost., Hlásit se pouze telefonicky v době od pondělí do pátku a to od 9:00 do 15:00 hod:. Pracoviště: Pharm invest s.r.o. - albert, Na Vršku, č.p. 4202, 466 01 Jablonec nad Nisou 1. Informace: Jana Bužková, +420 722 364 328.