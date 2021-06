Protože se očekává horký víkend, bude o víkendu 19. a 20. června spuštěn zkušební provoz městského koupaliště v Železném Brodě.

Ilustrační foto.

A to jak v sobotu tak v neděli v době od 10 do 19 hodin. Následující pracovní dny bude koupaliště opět uzavřeno, o dalším provozu bude provozovatel co nejdříve informovat.