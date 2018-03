Blíží se Velikonoce. Policie zvýší dohled na ulicích i silnicích

Jablonec n. N. - „Nevyšel nám vstup do zápasu, už po sedmnácti vteřinách jsme prohrávali. Hned první střelou na branku šli domácí do vedení,“ uvedl k dalšímu utkání play off II. hokejové ligy, které jablonečtí Vlci sehráli na ledě soupeře, vedoucí týmu Josef Březina.