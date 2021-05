„Zpočátku se jejich životní osudy odvíjely velmi podobně. Znali se už od dětství a ještě více se jejich cesty propojily, když oba v roce 1885 začali studovat ve stavebním oddělení Státní průmyslové školy v Liberci,“ přiblížil Jan Strnad z Městské galerie MY.

Zdroj: DeníkK připomenutí 150. výročí jejich narození proběhne v Jablonci hned několik akcí. Jablonecká Městská galerie MY od června do září uvede výstavu Josef Zasche a Robert Hemmrich.

V červnu a září by měly proběhnout slavnostní koncerty oběma rodákům, Hemmrichovi bude odhalena pamětní deska. Zaschemu byla podobná deska odhalena na jeho díle - kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na Horním náměstí v Jablonci - už v roce 1999. Podrobný a doplněný program plánovaných vzpomínkových akcí se bude ještě průběžně doplňovat.

Josef Zasche projektoval kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na Horním náměstí.Zdroj: Deník/Jan SedlákJosef Zasche se narodil 9. listopadu 1871. I když se v roce 1895 natrvalo přestěhoval do Prahy, kde i projektoval, vždy se do Jablonce rád vracel, a to do rodného domu, který si po smrti rodičů ponechal. A že měl své rodné město rád, vidí nejen Jablonečané v podobě starokatolického kostela Povýšení sv. Kříže na náměstí Boženy Němcové či římskokatolického kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním náměstí. Známé jsou i jeho vily pro tehdejší bohaté Jablonečany - Josefa Geibische nebo Heinricha Dresslera. Svou stopu ale zanechal i v Liberci, Ústí nad Labem, Aši či Chomutově.

Ač národností Němec, rád a čile udržoval styky s českými architekty, byl členem mnoha odborných porot a společností architektů. I když nikdy nebyl nacistou, byl 7. května 1945 internován, jeho kancelář v Mezibranské ulici na pražském Novém Městě vydrancována a archiv zničen. Po propuštění musel nejprve nuceně opustit Prahu a později byl vysídlen do Německa, kde v roce 1957 zemřel ve vesnici Schackensleben poblíž Magdeburgu.

Robert Hemmrich navrhl podobu jabloneckých Městských lázní. Budova od 90. let minulého století chátrá.Zdroj: Deník/Jan SedlákProjektant jizerskohorských rozhleden, tak je nazýván Robert Hemmrich, který se v Jablonci narodil 1. května 1871. Podle jeho návrhů vznikly hned čtyři žulové rozhledny stojící na jižních svazích Jizerských hor – na Černé Studnici, Tanvaldském Špičáku, Bramberku a Prosečském hřebeni. Na rozdíl od Zascheho zůstal věrný Jablonci a jeho okolí bezvýhradně. V roce 1902 si ve svém rodném městě zřídil architektonický ateliér a natrvalo se zde i se svojí ženou Almou usadil. Žili v domě otce na dnešní Pražské ulici.

Hemmrichova výjimečnost spočívá v tom, že jen v Jablonci navrhl několik stovek staveb a svým architektonickým rukopisem vtiskl městu osobitý charakter. Navrhoval městské lázně, školy, obytné a exportní domy, vily, průmyslové objekty. Úspěšného kolegu napodobovali další jablonečtí architekti a stavitelé, vznikly celé části města ztvárněné v hemmrichovském stylu. Dle jeho projektů vznikl třeba i kostel svatého Josefa v Loučné, Parkhotel ve Smržovce, továrna Detoa v Albrechticích, liberecký hotel Praha (dříve Schienhof) či lázně v Novém Městě pod Smrkem.

I jeho krutě zasáhl konec druhé světové války. Nejprve byl se ženou a dcerou internován ve sběrném táboře v Rýnovicích. V polovině září roku 1945 přišla písemná žádost o propuštění. I když mu bylo 74 let, musel nuceně pracovat na stavebním úřadě. Zemřel 15. dubna 1946 v Jablonci, je pochován na městském hřbitově.