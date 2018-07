Turnov chce vlastní okres, nový ministr Hamáček je proti

Turnovsko /ANKETA/ – Boj o nový okres Turnov starostové nevzdávají.

Turnovská radnice. Ilustrační fotografie.Foto: Archiv

Žije v něm 14 tisíc lidí, přesto město Turnov administrativně spadá pod o polovinu menší Semily. A obce okolo něj? Část pod Semily, část pod Liberec. Starostům je historické správní členění dodnes trnem v oku a nevzdávají sen o vlastním okrese. „Obec s rozšířenou působností Turnov se skládá z 37 obcí, z toho 21 obcí patří k okresu Semily, 13 patří k okresu Liberec a tři patří k Jablonci nad Nisou,“ popsal starosta Turnova Tomáš Hocke.

Všechny teď od ministerstva vnitra dostaly na výběr: buď budou hromadně připojeny pod okres Liberec, nebo zůstanou pod stávajícími okresy, ale změní se jejich příslušnost k takzvané obci s rozšířenou působností (ORP). Zatímco do okresních měst lidé jezdí například na „sociálku“ nebo na katastrální úřad, ORP slouží k vyřizování běžné agendy, jako jsou třeba občanské průkazy. Obě varianty proto budou vždy znamenat, že obyvatelé části obcí kvůli některým úředním úkonům začnou jezdit na úřady do vzdálenějších měst – místo do Turnova či Semil až do Liberce či Jablonce.

To starostové nepovažují za přijatelné. „Jediná cesta, jak zachovat stávající ORP Turnov, je utvořit okres,“ uvedl Hocke na jednání krajského zastupitelstva. Na to se ale ministerstvo příliš netváří. Proti turnovskému okresu se už postavil i nový ministr vnitra Jan Hamáček. „Tento krok nepovažuji za koncepční, a už vůbec ne za ekonomický,“ vysvětlil v odpovědi na sněmovní interpelaci. Navržená řešení považuje Hamáček za dostatečná. „Mám pocit, že z Turnova do Liberce to je dopravně docela dostupné jak autem, tak i veřejnou dopravou,“ dodal.

Jenže jak upozorňují starostové dotčených obcí, mnohem dostupnější je pro místní právě Turnov. „Naši občané, zejména ti starší, se v Liberci ztratí,“ obává se například starostka Sychrova Jaroslava Kvapilová. „Turnov pro nás je a vždy bude spádovým městem. Rozhodně budeme dál bojovat,“ dodala.Podobně jako v Sychrově si i zastupitelé všech dotčených obcí mimo Frýdštejna postupně odhlasovali žádost o vznik okresu Turnov. A podpořili je i zastupitelé krajští.

„Záměr přiřadit ORP Turnov k okresu Liberec vnímám jako nejhorší možné řešení. To, že by vznikl mimořádně velký okres Liberec a mimořádně malý okres Semily, by bylo z pohledu zajištění veřejné správy nešťastné,“ odůvodnil hejtman Martin Půta.

Ministerstvo sice uznává, že zřízení okresu Turnov by bylo snadné tím, že oblast tvoří kompaktní celek s Turnovem jako přirozeným centrem. Proti vzniku ale ve své analýze argumentuje mimo jiné finančními náklady, oslabením sousedních okresů a také tím, že případný okres Turnov by byl s 33 tisíci obyvateli nejmenší v republice. O tom, pod který okres obce nakonec spadnou, by se mělo rozhodnout do konce roku.