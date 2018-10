Boj o Senát vrcholí. Obhajobu křesla může zmařit právnička

Jablonecko – Senátorský post obhajuje Jaroslav Zeman. Protikandidátkou mu je Michaela Tejmlová.

Jaroslav Zeman a Michaela TejmlováFoto: Deník

Po týdnu je to tady zase. V pátek a sobotu se konají senátní volby. Druhé kolo, které definitivně rozhodne, kdo zasedne do senátorské lavice na dalších šest let, začíná v pátek ve 14 hodin.



Na Jablonecku ve druhém kole obhajuje senátorský post starosta Albrechtic a jednatel společnosti Detoa, zabývající se výrobou dřevěných hraček, Jaroslav Zeman. Protikandidátem mu je právnička a jablonecká zastupitelka Michaela Tejmlová. Ve středu se oba představili v duelu na ČT24, který oba sdíleli na sociálních sítích.

OBJELA REGION

Michaela Tejmlová stačila v týdnu objet Semily, Jilemnici, na náměstí v Jablonci ji ve středu přijel podpořit někdejší kandidát na prezidenta a současný kandidát na senátora v Praze 2 Marek Hilšer. „Chci prosazovat spravedlivé a smysluplné zákony, které budou sloužit lidem a ne jim komplikovat život,“ vysvětlila Tejmlová.

Její priority? Spravedlivé a srozumitelné zákony. Úřady, které pomáhají, nikoli šikanují. Větší podpora rodin s dětmi, lepší zdravotnictví a školství, rozvoj Jablonecka a Semilska či dialog napříč celou společností.



Za Michaelu Tejmlovou se staví lidé, kteří s ní spolupracují v jabloneckém zastupitelstvu. „Přál bych jí, aby se stala senátorkou. Mezi 81 senátory je jen patnáct žen a čtyři právníci,“ popsal jablonecký zastupitel Jakub Macek. Kandidaturu Tejmlové podporuje třeba i jablonecký miliardář Dalibor Dědek.

MÁ PODPORU STAROSTŮ

Jaroslava Zemana podporuje zase množství starostů. Třeba Michal Rezler z Malé Skály: „Poskytuje nám až neskutečný servis. Tak si představuji práci senátora – stará se o svůj volební obvod, zná naše problémy a pomáhá nám je řešit.“

Zeman za předchozí volební období předložil tři zákony: zákon o odpadech, zákon o pomoci v hmotné nouzi a zákon o veřejné službě.

„Můj program se nemění a dlouhodobě sestává ze tří hlavních témat: omezení možností pro zneužívání sociálních dávek, podpora zaměstnanosti v našem regionu a snaha o zavedení zdravého rozumu do české politiky,“ popsal svůj program kandidát.

Kritikům se na Jaroslavu Zemanovi nelíbí vyhraněný názor na nepřizpůsobivé obyvatele. „Vím, že nejvíce občany trápí migrace nepřizpůsobivých. Je to dáno tím, že stát vše podporuje bohatými dávkami na bydlení. Tam, kde je běžné nájemné kolem pěti tisíc korun, stát vyplácí i až patnáct tisíc! Toho rádi využívají obchodníci s chudobou. A to bych chtěl změnit,“ vysvětlil své postoje Zeman.

Naopak jim imponuje fakt, že Jaroslav Zeman je doslova všude – narazí na něj návštěvníci areálu Protržené přehrady i při otevření nového nemocničního pavilonu.



Michaele Tejmlové bývá vyčítáno její relativní mládí a politická nezkušenost. Jenže opak je pravdou. Sedm let pracovala v Bruselu jako právnička pro Evropskou komisi. „V roce 2012 jsem začala spolupracovat s Nadačním fondem proti korupci a Rekonstrukcí státu na zákonu o státní službě,“ doplnila kandidátka.



I někteří z poražených z prvního kola senátorských voleb mají svého favorita. Někdy se však priority změnily. „Dlouhou dobu jsem měl lidsky blíže k Michaele Tejmlové, bohužel na mne ušila těsně před volbami podraz a dosud se neomluvila. Což znamená, že spíše podporuji kandidaturu Jaroslava Zemana,“ sdělil neúspěšný kandidát za ČSSD Jindřich Berounský.



Jasného favorita nemá další neúspěšný kandidát do Senátu Pavel Žur. „Ona do toho jde s vervou, on je zkušenější. Oba mají mé sympatie, rozhodnu se na poslední chvíli,“ prohlásil.



Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.