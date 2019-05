„Slepičí tour je způsob, jak ukázat, že o zákaz klecových chovů slepic usiluje celá republika. Za kampaní tak stojí konkrétní tváře na konkrétních místech. Vznikne z toho spoustu krásných fotek, kterými politikům ukážeme, že slepicemi doopravdy žije celá ČR,“ doplnila za organizátora v podobě neziskové organizace OBRAZ zástupkyně produkčního týmu tour Jana Menčíková.

„Slepice v klecových chovech zažívají peklo. Nemohou roztáhnout křídla, nemohou se proběhnout. Celý svůj život stráví v drátěné kleci, ze které není úniku. Je potřeba se do toho opřít a zakázat klecové chovy zákonem,“ řekl předseda organizace Marek Voršilka s tím, že by rádi prosadili zákon ještě během letošního roku.

Od kampaně si OBRAZ slibuje zviditelnění tématu klecových chovů nejen u politiků a médií, ale i u té části veřejnosti, která se o tour dozví nebo se do ní zapojí.

PŘEHRADA, ROZHLEDNA ČI DIVADLO

Jak to celé bude fungovat? Večer si plyšovou slepici vyzvedne přihlášený dobrovolník a během následujícího dne ji vyfotí u dominanty svého města. Odpoledne bude jeho úkolem převézt ji k dalšímu zájemci v řadě.

„Projekt se mi moc líbí, oceňuji tu nenásilnou myšlenku. A slepičky jsou opravdu autentické. Myslím, že to lidi zaujme a rádi se budou účastnit,“ svěřila se koordinátorka liberecké pobočky OBRAZu Veronika Hávová z Jablonce nad Nisou. „Slípku bych vyfotila na jablonecké přehradě nebo na rozhledně Černá Studnice,“ doplnila. To Pavel Žur by slepici vyfotil před jabloneckým divadlem jakožto krásným kulturním stánkem s bohatou historií.

Kampaň proti klecovým chovům dlouhodobě podporuje i jedna z organizátorek JBC 4X Revelations Hedvika Mikešová z Jablonce nad Nisou. „Vyfotila bych se s ní u přehrady, větší dominantu jabloneckého okresu neznám,“ svěřila se. To její přítel, světová fourcrossová jednička Tomáš Slavík, by vzal slípku na start Dobračky, kde se jezdí dotyčný závod.

„Samozřejmě bych se vyfotila v naší zoo, protože to je jeden z nejnavštěvovanějších turistických cílů v kraji. A také proto, že zoo velice dbá na pohodu zvířat a podmínky, v jakých naši chovaní jedinci žijí,“ odpověděla na otázku mluvčí Zoo Liberec Barbara Tesařová.

Slepičí tour vzbudila obrovský zájem, kapacita dobrovolníků se naplňuje a v těchto dnech probíhá sestavování oficiálních tras pro všech sedm slepic. „Máme přihlášené účastníky například ze Světlé pod Ještědem, Jablonce nad Nisou, České Lípy, Turnova, Harrachova ale samozřejmě i z Liberce a dalších měst. Celkem je z Libereckého kraje zatím jenom 12 účastníků, nepatří mezi nejobsazenější kraje,“ svěřila se Menčíková.