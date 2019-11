Skláři Jaroslava Brychtová a Jaroslav Hlubůček, spisovatel Jaroslav Rudiš, přemožitelka kanálu La Manche Markéta Pechová nebo in memoriam záchranář Michal Beneš. Tyto a další osobnosti získaly ocenění Pocta hejtmana.

Poctu hejtmana letos obdrželo osm osobností, jedna z cen byla udělena in memoriam. | Foto: J. Appeltauer

Vyznamenání Pocta hejtmana Libereckého kraje letos obdrželo osm osobností, které se svou prací či mimořádným činem zapsaly do historie Libereckého kraje. Do plejády významných jmen tak přibyla další, která stojí za připomenutí. Poctu hejtmana si u příležitosti Dne republiky převzali Josef Haisler, skláři Jaroslav Hlubůček a Jarmila Brychtová, spisovatel Jaroslav Rudiš, hudebník Graziano Sanvito, architekt Jiří Suchomel, plavkyně Markéta Pechová a in memoriam záchranář Michal Beneš.