Minulý čtvrtek proběhl na téma tramvajové linky seminář určený jabloneckým zastupitelům. Mimo jiné jim představil náklady na stavbu i provoz unikátní meziměstské tramvajové trati, a to včetně krizové varianty. Ta podle opozičních zastupitelů za Piráty a Společně pro Jablonec počítá s tím, že tramvajová trať mezi Libercem a Jabloncem, respektive mezi Vratislavicemi a Jabloncem, zanikne. „Z údajů, které jsme dostali, si myslíme, že zrušení tramvaje je velice reálná varianta,“ sdělil jablonecký zastupitel za Společně pro Jablonec Jakub Macek.

Magistrát se k takovému tvrzení nechce vyjadřovat. „Seminář byl interní záležitostí pro zastupitele, stanovisko město vydá až po jejich rozhodnutí, které padne 17. října na jejich jednání. Do té doby magistrát nechce nic předjímat ani komentovat,“ sdělila mluvčí magistrátu Jana Fričová.

Primátor Jablonce Jiří Čeřovský (ODS) přesto zareagoval. „Z vedení města, včetně mne, nikdo nikdy neřekl, že chce, aby skončila tramvajová trať mezi Libercem a Jabloncem,“ uvedl.

Jablonečtí politici tak zkoumají různé varianty dalšího postupu. Času ale mnoho nezbývá. Projekt musí do konce listopadu schválit zastupitelstvo Liberce a Jablonce i vedení dopravního podniku. Jinak nebude možné žádat o evropské dotace, které stavbu z velké části hradí.

Bez dotace linka skončí

Projekt prodloužení tramvajové trati do centra Jablonce je úzce spjat s plánovanou rekonstrukcí tratě mezi Jabloncem a Libercem. Dokonce natolik, že se liberečtí politici obávají, že v případě zavrhnutí prodloužení padne i možnost dotace na rekonstrukci stávající tratě. Což by do pár let znamenalo de facto ukončení jejího provozu.

Radnici už předal jablonecký podnikatel Martin Moc petici proti prodloužení tramvajové trati s více než pěti sty podpisy. „V drtivé většině jde o obyvatele dotčených ulic, neobíhali jsme celý Jablonec. Místní lidé si prostě prodloužení tramvaje nepřejí,“ přiblížil Moc. Petičníci se obávají nejen samotné stavby, ale i hlučnosti a vibrací z případného tramvajového provozu.

Skupina místních podnikatelů chce proti prodloužení trati bojovat dál. V plánu mají vznášet námitky proti územnímu řízení, ale třeba i žaloby kvůli omezení osobních práv. „Podle nás je prostě projekt nepřipravený a znamená znehodnocení rekonstrukce Dolního náměstí a Soukenné ulice, které před nějakými deseti lety přišlo městskou kasu na sto milionů korun,“ doplnil Moc.

Lidé bojují i pro trať

Tlak na rozhodování ale přichází i z druhé strany. Na Facebooku vznikla stránka Nechceme zrušení tramvaje do Liberce, která strmě sbírá počty fanoušků. Za pět dní jich bylo více než pět set. Tedy skoro stejně jako obyvatel, kteří podepsali petici proti prodloužení. „Dáme dohromady skupinu lidí, kterým není osud tramvaje lhostejný a pokud bude potřeba, tak ukážeme radě města, že zrušení není přípustné ani jako krizová varianta,“ vysvětlil zakladatel stránky Tomáš Fejfar.