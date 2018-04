Budova Dolního nádraží se zřejmě dočká záchrany. Zájem má město

Jablonec n. N. – Jablonečtí zastupitelé schválili zájem o převod budovy Dolního nádraží do majetku města.

Unikátní budova Dolního nádraží v Jablonci se zřejmě dočká záchrany, jablonečtí zastupitelé schválili zájem o převod či prodej majetku ze SŽDC na město.Foto: MSM Jablonec n. N.

Tu zatím devastují bezdomovci. Dosavadní vlastník, Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), už dostal žádost města k posouzení. Jak to vypadá, město dostane objekt zatím „do zápůjčky“.

Samotný prodej totiž může trvat i několik let. Záměr musí schválit správní rada SŽDC, poté ministerstvo dopravy a pak vláda, která rozhodne o ceně. „Proto jsme nabídli městu možnost uzavření smlouvy o zápůjčce budovy do doby jejího právního převodu. V tom případě by za další údržbu a opravy havarijních stavů bylo zodpovědné město,“ uvedl mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Podle jabloneckého zastupitele a člena Společnosti pro obnovu kolejových drah v Jablonci nad Nisou Jindřicha Berounského se přitom hraje o dny. „Během pár měsíců bezdomovci budovu zdevastovali, je potřeba budovu zabezpečit,“ přiblížil Berounský.

TOTÁLNÍ DEVASTACE

Budovu už navštívilo několik zástupců vedení města. „Strávil jsem několik měsíců na Blízkém východě a díky tomu mám posunutá kritéria k pojmům hygiena a životní podmínky, ale dojmy z prohlídky jsou odstrašující. Vyvádí mne z míry, že takový rozsah devastace je vůbec v moderní společnosti možný,“ přiblížil jablonecký zastupitel František Pešek. SŽDC slíbila zabetonování vchodů a dostupných oken. Zůstane jediný vchod, který má být monitorován.

Zájem o budovu se zvýšil během posledních několika týdnů, kdy se dopravní nadšenci ze spolku dozvěděli o plánované demolici nádraží. „Převod či prodej spolku by ale byl ještě zdlouhavější, než když zájem projevilo město,“ sdělil Berounský.

Budova je přitom podle jeho slov unikátní. Už třeba jen tím, že stojí zabudována v opěrné zdi mezi železnicí a tramvajovou tratí. Vznikla v letech 1887 až 1888. „Původně zde bývala stáčírna vína pro široké okolí,“ popsal Berounský. „Po stavbě dráhy se budova přizpůsobila dráze a vzniklo tak zde nejvýznamnější místo pro nákladní dopravu v Jablonci. Ve své době tu pobýval přednosta, výpravčí a další personál,“ přiblížil Berounský.

Zlom nastal na začátku 90. let, kdy začala reorganizace železniční dopravy. Od té doby objekt chátrá, opravou prošla jen střecha. I ta je ale už poničená a do objektu zatéká. „Bezdomovce zaujaly měděné prvky střechy, tak se krytinou na střechu probourali a plechy strhli,“ přiblížil člen Společnosti pro obnovu kolejových drah v Jablonci nad Nisou.

Vize, co by v budově mělo vzniknout, jsou zatím předčasné, Společnost zde ale plánuje trvalou expozici modelového kolejiště, mohla by zde vzniknout i vinárna či kavárna a klubovna Společnosti. Podle Berounského je možné, že projekt rekonstrukce nádraží dosáhne na peníze z evropských či Norských fondů podobně jako rekonstrukce výtopny na nádraží v Kořenově.

„I tak je jasné, že vzhledem k termínům konečného převodu bude o využití budovy jednat až zastupitelstvo vzešlé z letošních voleb,“ doplnil náměstek primátora Lukáš Pleticha. Zájem o budovu nádraží ohroženého demolicí projevilo i město Velké Hamry. „Určitě tu chceme zachovat byt a v plánu je také nějaká menší expozice o historii železnice ve Velkých Hamrech a okolí,“ doplnil starosta Jaroslav Najman.