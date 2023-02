Prototyp robotické ruky.Zdroj: Jan JiroušSlavnostní vyhlášení proběhlo nedávno v nové expozici MatematikUM v libereckém science centru iQLandia a z vítězství se nakonec radoval tým žáků 9. třídy ze základní školy Antonína Bratršovského z Jablonce nad Nisou. Jeho členové oslnili porotu prototypem robotické ruky. „Nebylo to jednoduché, ale když je dobrý cíl a skvělý tým, jde všechno,“ svěřil se jeden z chlapců z vítězného týmu.

Na druhém místě se umístila Základní škola 28. října v Turnově, jejíž dívčí kvarteto vyrobilo multifunkční tyč. Ta pomůže v zapeklitých situacích, se kterými se člověk s tělesným postižením musí potýkat, jako je například zvednutí drobných mincí, poškrábání na zádech nebo třeba zmáčknutí tlačítka u výtahu. „Na třetím místě skončil tým z liberecké základní školy Husova se svou vychytávkou s názvem Handic Finger, s jejíž pomocí se může člověk se zdravotním omezením v oblasti ruky najíst i běžným příborem,“ informovala Veronika Slavíková z libereckého science centra iQLandia.

Všechny prototypy, které soutěžící vyrobili, teď posoudí sami hendikepovaní členové spolku DePejSek Liberec. „Pomůcky, které označí kolegové z DePejSka za funkční a užitečné, pak společně s dětmi vyrobíme. Data bychom pak rádi poskytli veřejnosti tak, aby si je díky moderním technologiím, jako je třeba 3D tisk, mohl vyrobit každý,“ nastínil plány Petr Desenský z iQLandie.

„Rozvíjet talent žáků, motivovat je k hledání nových cest a myšlenek i mimo školní lavice, to je jeden ze způsobů, jak pomoci rozvoji regionu skrze vzdělávání. Těší mě, že s námi mladí lidé tuto hru hrají a že jsou v ní aktivní a plni zájmu. A těší mě i to, že soutěž Business Talent podporují místní firmy. To je pro mě pozitivní signál, že jim osud kraje, ve kterém podnikají, není lhostejný,” zdůraznil radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova Jiří Ulvr

Úkolem každého týmu bylo během jednoho dne vymyslet, vyrobit a na konci dne i ukázat svůj prototyp před odbornou porotou. Letošní téma soutěžící velmi zasáhlo. Pro mnohé děti šlo o jejich první setkání s člověkem se zdravotním postižením. Kromě toho, že se zamyslely, jak jim pomoci konkrétním nápadem, se také víc seznámily s těžkostmi, se kterými se takový člověk musí dennodenně potýkat. „Věřím, že děti z letošního ročníku Business Talentu budou pozornější a například už nikdy nenechají ve výtahu sklopené sedátko, protože už vědí, že člověku na vozíku tím způsobí nemalé komplikace,“ dodala Slavíková.

Soutěž Business Talent je zaměřena na podporu polytechnického vzdělávání pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol. Vybráno bylo osm škol průřezově ze všech okresů Libereckého kraje. Každá škola měla vyhrazený jeden soutěžní den. Do iQFABLABU vyslala skupinu 24 žáků, kteří se rozdělili do čtyřčlenných skupin a soutěžili mezi sebou o postup do finálového kola. Vítězné týmy z každé školy měli ve finálovém kole za úkol vytvořit video, ve kterém svůj produkt představili a pokusili se s ním zaujmout odbornou porotu (hlavní cena) a veřejnost (cena veřejnosti ve veřejném hlasování). Výherci se mohou radovat z hodnotných cen jako například humanoidní robot či 3D tiskárna.