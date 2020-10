Blíží se další nouzové řešení jako v loňském roce? Jak se zdá, cestující městskou hromadnou dopravou budou opět trnout, zda v zimě vyjedou autobusy. V říjnu nemá vedení jablonecké radnice jasno v tom, kdo bude od února 2021 v regionu provozovat hromadnou dopravu.

Zastupitelé zažili ve čtvrtek odpoledne další rušné jednání. Sešli se mimořádně kvůli tomu, že od 1. února reálně hrozí, že v Jablonci a okolních obcích nevyjedou autobusy. Odmítli však schválit smlouvu na příští dva roky se stávajícím dopravcem, společností BusLine. V podstatě se tak opakuje situace ze závěru loňského roku.

Zastupitelé místo toho uložili primátoru Jiřímu Čeřovskému, ekonomickému náměstku Milanu Kouřilovi a předsedovi představenstva městské společnosti Jablonecké dopravní Janu Zemanovi, aby bezodkladně jednali s dalšími potencionálními dopravci ve věci zajištění dopravní obslužnosti Jablonecka od 1. února 2021 do 31. ledna 2023. Cílem je získat ekonomicky výhodnější nabídky. Výsledek jednání mají pověření zástupci předložit na dalším jednání zastupitelstva.

„Nová poptávka byla ihned zveřejněna, myslím si, že do deseti dnů budeme znát hned několik nabídek. Dopravní společnosti už dnes reagují,“ sdělil Zeman. Podle informací Deníku je mezi novými zájemci opět společnost BusLine.

Jablonecká opozice v čele s Piráty, ale i koaliční ANO, smlouvu s BusLine vetovali. Piráti dlouhodobě volají po interním dopravci. Ostatně kvůli tomu před lety vznikla společnost Jablonecká dopravní. „Interní dopravce je jediné rozumné řešení. Obáváme se, že se za několik týdnů vrátíme k BusLine,“ prohlásil zastupitel za Piráty Jaroslav Šída. Opozici na dopravní společnosti vadí to, že proslula mnoha aférami, ve kterých figurovali i komunální politici z Jablonce.

Město bylo nuceno v polovině srpna zrušit výběrové řízení na zabezpečení dopravy, které vyhrála pražská společnost About Me. Ukončení zakázky předcházelo rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který kvůli námitkám druhého účastníka soutěže, dopravce Autobusová doprava Podbořany, vrátil tendr o několik měsíců zpět. Radní by museli znovu vybrat vítěze. „Při zákonných lhůtách to nemůžeme do února stihnout, proto jsme se rozhodli celou zakázku zrušit,“ vysvětlil tehdy primátor Čeřovský.

Podle ÚOHS město chybovalo, když neodeslalo rozhodnutí o námitkách podbořanské firmy ve lhůtě 15 dní. Naopak magistrát tvrdí, že v tomto bodě byl na vině státní Národní elektronický nástroj, který slouží k elektronickému zadávání veřejných zakázek. Městu navíc vadí, že ÚOHS sám nedodržel zákonné lhůty.

Zakázku u antimonopolního úřadu hned na začátku soutěže napadla společnost BusLine, která ve městě sice léta jezdí, ale do soutěže se vůbec nepřihlásila. Podle radnice o jejím podnětu ÚOHS nerozhodl ani do půlky srpna, ač zákonná lhůta pro vydání rozhodnutí vypršela podle města 2. června. Pokračování tendru by trvalo déle než do 31. ledna. Jablonec byl tak nucen hledat alternativní řešení.

Na takové krizové situace podle vedoucího oddělení právního a veřejných zakázek magistrátu Jiřího Kučery pamatuje zákon. „Musíme jen najít alternativní postupy. Vyzveme všechny dopravce,“ doplnil právník. Autobusy by ale měly vyjet i 1. února příštího roku. „Uděláme pro to všechno, lidé by neměli poznat žádnou změnu,“ doplnil Kouřil.

Podobný problém narychlo řešil magistrát na počátku letošního roku, kdy společnost BusLine vypověděla smlouvu s Dopravním podnikem měst Liberec a Jablonec na provozování MHD v Jablonci. Poté byla narychlo sepsána smlouva přímo s BusLinem, a to do 31. ledna 2021.