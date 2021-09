Cukrovka, křečové žíly, polyneuropatie, bolesti, váha 130 kilogramů. Patnáct různých léků denně. Lukáš Erlebach dříve bojoval s četnými zdravotními problémy. „Důležitý krok k nápravě byla návštěva obezitologa. Ten diagnostikoval, že mé tělo nedokáže správně zpracovávat maso,“ popisuje 31letý muž z Jablonce nad Jizerou. A tak musel začít žít život bez masa. Dnes váží o třicet kilogramů méně, vede IT firmu, je šéfredaktorem webu zadnyspeky.cz a natáčí úspěšný seriál Zdraví na talíři pro stream.cz. Jen za srpen jej zhlédlo přes 400 tisíc diváků.

Erlebach vystudoval Střední hotelovou školu v Turnově, po maturitě odešel studoval dva roky obchod do Skotska. Tady paralelně pracoval v nejstarší indické restauraci ve Skotsku a zároveň v nejlepším hotelu Marriott, kde „přičichl“ k pětihvězdičkovému stylu gastronomie. Během studií navíc bydlel s manželi z Indie, od kterých se naučil používat koření a orientální přísady.

Provozovatel webu zadnyspeky.cz a tvůrce pořadu Zdraví na talíři vysílaného na stream.cz Lukáš Erlebach z Jablonce nad Jizerou.Zdroj: Archiv Lukáše ErlebachaPo návratu do svého milovaného Jablonce nad Jizerou se vrhl na studium IT, ke kterému má také kladný vztah, když si už v deseti letech sám naprogramoval své první webové stránky. Erlebach vážil do svých 25 let devadesát kilogramů a náhle začal prudce přibírat. Ruku v ruce s tím nastoupila cukrovka a zvýšená hladina cholesterolu. Lukáš nevěděl, co se děje, bezradní byli i lékaři. „Jedl jsem co nejzdravěji, třeba dušené kuřecí s rýží. Jenže i večer se mi to vracelo do krku. Tělo nedokázalo některé potraviny strávit,“ líčí.

Objednal se k obezitologovi, který zjistil, že má orgány obalené čtyřiceti kilogramy sádla. A že jeho trávicí soustava si neumí poradit s trávením masa. „Tak jsem se stal vlastně ze dne na den vegetariánem. Hledal jsem po internetu recepty, ale nenašel jsem nic kloudného. Některé recepty jsou takové, že bych to ani nepozřel. Tak jsem si řekl, hergot, vždyť já vařil kolik let. Udělám něco, co mi chutná, náležitě okořeněné,“ směje se svým začátkům v internetové gastronomii.

A tak začal vymýšlet recepty. Jenže něco uvařil a za chvíli nevěděl jak. „Jsem přece ajťák. Tak jsem si založil web Žádný špeky. Chtěl jsem si vytvořit pro své potřeby internetovou kuchařku. Pak na internetové stránky začali přibývat čtenáři. Recepty jsem začal doplňovat videi, zatím spíše amatérskými. Postupně začala růst návštěvnost,“ přibližuje vývoj svých schopností.

Videa umisťoval nejdříve na sociální platformy jako Instagram nebo Youtube. A začaly se dít věci. Videa na Instagramu začaly sledovat desetitisíce lidí. Po nějaké době si úspěchu všiml portál Seznam.cz, se kterým Lukáš spolupracuje už několik let se svým IT magazínem IT pro Tebe. „Svá první videa jsem dělal jako spojení gastronomie a zdravého životního stylu. Prostě jsem udělal výlet do přírody a někde na louce něco lehkého uvařil. S tím ale měli na Seznamu problém,“ vypráví muž. A tak si musel zařídit televizní studio, lépe řečeno televizní kuchyni.

Jak postupoval čas, Lukášův stav se skoro zázračně zlepšoval. Jak zdravotní problémy rychle přišly, změnou stravovacích návyků odchází. „Dnes chodím na diabetologii preventivně, cholesterol mi klesl na nulu. Na kontrole mi řekli, že mám žíly jako dětský pokojíček. Postupně vyřazuji i prášky na cukrovku,“ tvrdí Erlebach. Do budoucna plánuje větší frekvenci natáčení Zdraví na talíři, ve hře je ale i další seriál orientovaný na zdravé rychlé svačiny.

Dnes ho těší, že pořad Zdraví na talíři má dvakrát více sledujících než pořad známého kuchaře Zdeňka Pohlreicha. „A to jsme začínali ve stejné době,“ směje se Elrebach.

Čím si úspěch vysvětluje? „Hodně lidí, zvláště vegetariánů, má velmi zúžený jídelníček. Špagety s kečupem, smažený květák nebo žampiony. A to je strašně málo, tím si ti lidé spíše ubližují. Věřím, že jim ukazuji, jak může být zdravá strava pestrá,“ dodává.