Vyjednáváním mezi městem a investorem se podařilo zvýšit kvalitu obytného souboru Park Podlesí i přimět firmu Byty Jablonec investovat do úprav veřejných prostranství v okolí a infrastruktury přibližně 15 milionů korun. Ve čtyřech domech vzniknou v přízemí místo nehezkých řad vrat garáží byty s předzahrádkami, v dalším zase prostor pro občanské vybavení, který bude převeden na město za symbolickou částku.

Stovka sdílených kol pro Jablonec? Už v květnu, město za to zaplatí přes milion

Jabloneckému magistrátu se podařilo s investorem dojednat důležité změny. Do té doby narážel „vousatý“ projekt na odpor nejen místních, ale i úředníků. Poprvé se objevil v roce 2010, od té doby byl několikrát přeprodán.

„Výstavbu, jejíž zahájení je závislé na vydání stavebního povolení, bychom chtěli zahájit na podzim 2023. Vzhledem k rozsahu potrvá 2,5 až 3 roky, a to i podle zájmu a prodeje,“ vysvětlil Martin Stašák, jednatel společnosti Byty Jablonec, která projekt finalizuje.

K dalším změnám v projektu patří také zřízení zahrady s dětskými herními prvky, komunikace včetně veřejného osvětlení, chybět nesmí ani obratiště pro nákladní automobily sloužící například ke svozu odpadu, stěhování apod. Součástí pak musí být i odpovídající počet parkovacích a kontejnerových stání.

„Na západní hraně území je navržená pěší a cyklistická stezka, mezi ulicí Jezdecká a Lesní cestou pak vznikne napojení k pohybu koní ze stájí do volné přírody,“ přiblížil další změny projektu náměstek primátora pro rozvoj a digitalizaci Jakub Chuchlík.

Územím s lesoparkem a další parkovou úpravou s lavičkami by se měl vinout znovu odkrytý potok, který překlenou dvě nebo tři lávky. „Plánovaný je také biotop. Tím se vrátí do krajiny voda, což posílí biodiverzitu a kvalitu života v tomto území. To vše vybuduje investor na své náklady,“ doplnil Chuchlík.

Projekt zahrnuje sedm domů a v nich 156 bytových jednotek. „Bydlení zatím plánujeme jak družstevní formou, tak i s možností převodu do osobního vlastnictví. Připravujeme financování projektu a podle toho připravíme i nabídku s financováním pro budoucí uživatele,“ sdělil Stašák.

Plavání nahoře bez? V bazénech v regionu to zatím neřešili, muži jsou pro

Byty budou v mixu garsonek i větších bytů jak pro jednotlivce, tak pro rodiny s dětmi, tedy 1+kk až 3+kk.

Část pozemků potřebných k výstavbě však stále vlastní město. „I na toto téma proběhla dlouhá jednání s developerem. Podařilo se nám dojednat smlouvu, podle níž město společnosti Byty Jablonec potřebné pozemky prodá za odhadní cenu. Do své správy pak město přebere komunikace splňující dané technické parametry včetně veřejného osvětlení a obratiště pro nákladní automobily. Pěší cesty k domům zůstanou v majetku nových obyvatel,“ přiblížil jablonecký náměstek pro správu majetku města Petr Roubíček.

Investor nyní připravuje novou vizualizaci podle uzavřené dohody a tuto zveřejní až po interním prodiskutování úprav na stavebním úřadě a na magistrátu. „V Jablonci se v posledních letech moc nových bytů nepostavilo a my věříme, že zájem o bydlení u nás bude veliký. Až bude projekt komplexně připraven, budeme veřejnost informovat, zatím máme před sebou ještě hodně práce,“ doplnil Stašák.