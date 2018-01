Bývalá textilka ve Cvikově ohrožuje okolí. Část zbourají

Cvikov - Ve Cvikově v sobotu začala částečná demolice tzv. Severky. U budovy se po letech chátrání propadla střecha.

Chátrající Severka ve Cvikově. Horní patra definitivně zmizí. t. Foto: mapy.cz

Jediné patro zůstane z bývalé textilky Severka ve Cvikově na Českolipsku. U chátrající budovy v těsné blízkosti silnice směrem na Lindavu se ve čtvrtek propadla střecha. Včera vedení město rozhodlo o částečné demolici. Uzavřená je také silnice na Lindavu.

„Z budovy spadl obrovský trám přímo na silnici. Kdyby tu zrovna někdo procházel nebo jen projížděl autem, katastrofa je na světě. Navíc se propadla střecha a hrozí, že se to zřítí celé,“ říká starosta Cvikova Jaroslav Švehla.

Město nechalo okamžitě silnici uzavřít a povolalo statika. I jeho verdikt byl jednoznačný budova bezprostředně ohrožuje zdraví a životy osob a majetek. „Rozhodli jsme, že se jedná o krizovou situaci, a okamžitě vybrali firmu, která část budovy zbourá, aby se eliminovala veškerá nebezpečí,“ dodává starosta. Demolice by měla začít už během dneška. Z více než 12 metrů vysoké budovy Severky zůstane jen jedno patro. Práce by měly probíhat přibližně dva týdny. Nejméně tak dlouho bude uzavřená i silnice do Lindavy.

Náklady budou vymáhat

Demolici zaplatí město ze svého rozpočtu a náklady bude poté vymáhat po majiteli budovy. I když už nyní je jasné, že to nebude nic jednoduchého. Severka patří pražské firmě, která s městem dlouhodobě vůbec nekomunikuje. „Podle posledních informací navíc opět na konci prosince změnila vlastníka. O aktuální situaci jsme firmu včera informovali, opět bez odpovědi,“ vysvětluje Jaroslav Švehla.

Textilka Severka vznikla ve Cvikově po 2. světové válce. Vyrábělo se tu především dětské oblečení. Provoz zde skončil na začátku 90. let po privatizaci. Od té doby rozlehlý areál ve Cvikově vystřídal několik majitelů. Ani jeden však nenašel pro objekty uplatnění a celá textilka už přes 25 let chátrá.