Nový objekt byl zkolaudován 26. října 1931. Jako porodnice se využíval až do šedesátých let minulého století. Později se z budovy stala dětská nemocnice, kterou si mnozí Jablonečané pamatují.

Před lety se hovořilo také o tom, že by tady mohl vzniknout hospic. Ten ale v lednu otevřeli v sousedním Liberci. A tak si objekt žije dál svým smutným poklidným životem.

Naposledy měl objekt naději v roce 2016. Jablonečtí zastupitelé totiž prodej nemocnice svým hlasováním odmítli a zrušili výběrové řízení. Jedním z důvodů byla obava vedení města, že firma, která měla nemocnici odkoupit, by nemusela dodržet jednu z podmínek prodeje. A to, že v areálu skutečně vznikne domov pro seniory.

Naopak, kolem objektu se vynořila celá kopa spekulací. Když tu v roce 2015 proběhlo cvičení policie, Českého červeného kříže, Vězeňské služby a dalších složek, sousedé se báli, že sem míří migranti. V té době totiž kulminoval jejich příchod do Evropy a hovořilo se o povinných kvótách pro přidělování imigrantů jednotlivým státům.

Jak potvrdili místní lidé, dvakrát třikrát za rok se zahrada bývalé nemocnice opravdu seká. „Ale bývá tady bordel. Už několik týdnů je tamhle u vrátek hromádka nějakého oblečení a bot. Dřív jsme měli strach, že se tady zabydlí bezdomovci, ale většinou je tady klid,“ poznamenala procházející starší paní. Její přítelkyně potvrdila, že se v místě narodila a v na začátku 70. let minulého století tu podstoupila trhání mandlí. „Takový hodný doktor, ale už jsem zapomněla jméno.“

Nestalo se. Budoucnost bývalé dětské nemocnice je stále nejistá. Opuštěnou a chátrající budovu v Bezručově ulici se městu během několika let třikrát nepodařilo prodat. „Objekt nyní neprodáváme, je zakonzervován, staráme se jen o havarijní stavy a sekání zahrady,“ přiblížila mluvčí magistrátu Jana Fričová.

