Nechte se okouzlit jedním z nejkrásnějších míst České republiky. Vydejte se za čarovnou přírodou, jenž Vás zavede až k nejvyššímu vrcholu Sněžce. Objevte krásu Krkonoš a nechte se provést těmi nejzajímavějšími místy v nově připravované knize – Čarovné Krkonoše, jenž prezentuje unikátní fotografie místních fotografů a tvoří mozaiku složenou z obcí, škol a patriotských regionálních firem.

Úpské rašeliniště | Foto: CBS Nakladatelství

„Nejkrásnější fotografie každého regionu vyhotoví vždy jen lokální fotografové. Oni vědí, kdy které místo vypadá nejlépe, kdy se tam vyplatí jít v zimě a kdy na jaře, zda je hezčí ráno nebo ve večerní zlatou hodinku. Tito místní umělci jsou však často neznámí a nemají mnoho možností svoje fotografie vydávat knižně. A právě pro ně jsme vytvořili edici Čarovné Česko a v ní mohou prezentovat svá díla a zároveň ukázat, jak čarovný může být jejich vlastní region,“ říká známý fotograf Milan Paprčka.

Krkonoše, nejvyšší pohoří České republiky, jsou opravdu jedinečným a nádherným místem. Jejich rozsáhlé skalní hřebeny, hluboká údolí a krásné vodopády lákají turisty z celého světa. ,,Krkonoše jsou ideálním místem pro milovníky turistiky a samotné přírody. Rozkládají se na území Libereckého a Královéhradeckého kraje a nabízejí návštěvníkům zcela unikátní a nezapomenutelné zážitky.

Nachází se zde přírodně velmi rozmanitý Krkonošský národní park, který se označuje zkratkou – KRNAP. Vstupní branou do Krkonoš a součástí KRNAPU je město Vrchlabí, které je vyhledávaným centrem většiny turistů, a to například pro zdejší krásné Krkonošské muzeum. Jednou z nejvýraznějších krás Krkonoš jsou bezesporu jejich vrcholy, mezi nimiž se tyčí nejvyšší hora České republiky, Sněžka. Z vrcholku Sněžky se otevírá nádherný výhled na rozlehlou krajinu s rozptýlenými horskými chatami, hustými lesy a malebnými horskými potoky,“ popisuje oblast Martina Ondrášková z CBS Nakladatelství.

Zdroj: Youtube

Kromě krásných výhledů se mohou Krkonoše pyšnit svými divokými vodopády. ,,Pančavský vodopád je považován za nejpůvabnější vodopád Krkonoš. Jeho kaskády a mohutný proud vody vytvářejí návštěvníkům ohromující a osvěžující zážitek. Hodně navštěvovaným je i Mumlavský vodopád, který se nachází v turisticky oblíbeném horském městě Harrachov. Opomenout ale nelze ani krásný Labský vodopád. Naleznete zde i stojací vodní plochy v podobě Velkého a Malého rybníka. Pro milovníky flóry a fauny Krkonoše rovněž nabízejí bohaté možnosti. Tato horská oblast je domovem mnoha vzácných druhů rostlin a zvířat. Procházku Vám zde mohou zpestřit například překrásní motýli,“ zmiňuje Martina Ondrášková, které je tato oblast velmi blízká.

Nejen přírodní krásy, ale také historie, sport, kultura a architektura tvoří nedílnou součást Krkonošského regionu. ,,Zavítat můžete například do Špindlerova Mlýna, který je nejznámějším lyžařským střediskem, zároveň se nad nímž tyčí Kozí hřbety, jenž Vám přinesou zážitek v podobě krásného západu slunce. Dále vaše kroky mohou zamířit do města Trutnova, kde najdete netradiční Tkalcovské muzeum a mnoha dalších jedinečných míst, jenž toto město nabízí. Krkonoše mají vše, co potřebujete pro dokonalou dovolenou. Bez ohledu na roční období zde najdete aktivity a zážitky, které Vás nadchnou. Ať už jste příznivcem turistiky, lyžování, relaxace v lázních nebo objevování kulturních pokladů, Krkonoše vám nabídnou nezapomenutelný pobyt v jednom z nejkrásnějším pohoří střední Evropy,“ uzavírá Martina Ondrášková.