Část cyklostezky Greenway Jizera na Malé Skále bude v pátek uzavřena

Kvůli opravě části vodovodního řadu před obecním úřadem v Malém Skále bude část cyklostezky Greenway Jizera v pátek 17. června od 8 do 13 hodin uzavřena. Objížďka povede za stáčírnou Veseta směrem k nádraží a dále kolem Hotelu Skála do středu obce. Pozor na kamiony, zajíždějící právě do stáčírny.