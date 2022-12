Konečně střecha. Po letech otevřou čekárnu na jabloneckém autobusovém nádraží

Pro kartu na výhodnější placení do stánku s pečivem, předprodej jízdenek v kulturním centru. Neexistující čekárna, toalety večer zavřené. Několik let prožívají cestující autobusy přes padesátitisícový Jablonec nad Nisou doslova martyrium. „Byl jsem naprosto šokován, když jsem při čekání na příjezd autobusu z Prahy v pátek večer zjistil, že dopravní kancelář a čekárna na autobusovém nádraží se zavírá v 19 hodin, ačkoliv z a na nádraží přijíždí a odjíždí ještě dlouho do noci desítky místních i meziměstských linek,“ napsal třeba Jaromír Kačena.

Autobusové nádraží v Jablonci. Ilustrační foto | Foto: Se svolením města Jablonec nad Nisou

Bez ohledu na počasí, ať je vedro nebo aktuálně sychravo a zima, museli cestující na jabloneckém autobusovém nádraží čekat venku, případně dojít do některé z blízkých restaurací. Neznalí jsou odkázáni na úkryt jen pod zastřešením stání. „Je to ostuda tak velkého města. Nádraží třeba v Mladé Boleslavi, Plzni, ale i dalece menších městech nabízí alespoň nějaké zázemí. V Jablonci mrzneme na nástupištích,“ přiblížil Jablonečan Petr, který křižuje republiku za svým koníčkem. V prosinci se má alespoň něco změnit. Budovu, která patří soukromému vlastníkovi, si pronajme město. To se snažilo o nájem již v roce 2021, dohoda s majitelem ale nebyla možná. Město si tehdy pronajalo alespoň toalety. Město po podpisu smlouvy musí nechat prostory čekárny a prodeje lístků vyklidit a vymalovat. Čistá čekárna se otevře 15. prosince. „Od té doby bude pod dohledem městské policie, která zde bude mít instalovanou kameru,“ popsal náměstek jabloneckého primátora pro správu majetku Petr Roubíček. Prodej jízdenek až od února V minulosti sloužil objekt jako místo předprodeje jízdenek, čekárna pro cestující, zázemí řidičů autobusů, byl zde dispečink a další kanceláře. Otevření pokladen předprodeje jízdenek a slevové karty OpusCard plánuje magistrát v součinnosti s dopravními společnostmi od 1. února příštího roku, kdy správu budovy převezme městská společnost Jablonecká dopravní. V té době začnou přispívat na platy obsluhy prodeje dva hlavní dopravci na Jablonecku, tedy společnost ČSAD Slaný, která bude od stejného data provozovat městskou hromadnou dopravu v Jablonci a okolních obcích, a společnost BusLine, která poskytuje v Libereckém kraji meziměstskou dopravu. „Konečně bude vše pod jednou střechou,“ doplnil Roubíček. Nové autobusy pro Jablonec sjely z výrobního pásu, do ulic vyrazí v únoru Za pronájem budovy zaplatí magistrát měsíčně zhruba 75 tisíc korun, součástí smlouvy je i opce na odkup za 8,1 milionu korun. „Budova je na strategickém místě, poslouží nám nyní, ale i v budoucnu, kdy se bude stávající nádraží revitalizovat,“ doplnil náměstek primátora pro rozvoj a digitalizaci Jakub Chuchlík. V budově by mohlo v budoucnu vzniknout i stanoviště veřejně prospěšných prací nebo jedna ze služeben městské policie. Nový dopravce Na Jablonecku bude od února jezdit 23 velkých a čtyři malé, zcela nové, speciálně pro tuto zakázku vyrobené autobusy. Dopravu bude po dobu pěti let zajišťovat společnost ČSAD Slaný, která v roce 2021 vyhrála výběrové řízení. „Všechny nové vozy budou mít hybridní pohon. Všech 23 velkých autobusů bude zároveň osazeno automatickou převodovkou,“ přiblížila předsedkyně představenstva ICOM transport a jednatelka ČSAD Slaný Kateřina Kratochvílová. Veřejnou zakázku město vyhlásilo loni v červnu s předpokládaným rozsahem dopravního výkonu 1 370 000 linkových kilometrů v kalendářním roce dle jízdních řádů, tedy skoro 7 milionů linkových kilometrů za celou dobu zakázky. Do zadávacího řízení se přihlásilo celkem šest dopravců. Výběrové řízení vyhrála společnost ČSAD Slaný s cenou 54,97 Kč za kilometr. Současný dopravce, společnost Umbrella Coach & Buses do 31. ledna 2023 zabezpečuje dopravní obslužnost Jablonecka s celkovou cenou 60,56 Kč za kilometr.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu