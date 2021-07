Podle místních není ale dodržován harmonogram, na stavbě mnohdy pracuje jediný stavař, termíny otevření chodníků se protahují. Hotovo mělo přitom být již v pondělí tohoto týdne. „Vyhlášení termínu 28. června jako den otevření ulice Poštovní do Opletalovy bylo nešťastné,“ omluvila nezvládnutý termín mluvčí magistrátu Jana Fričová.

„Toho, kdo tuhle stavbu koordinuje, nemohu nazvat slušným slovem. Dělníci položí část chodníku, za několik dní ho zase rozkopou, nechápu,“ popsal jeden z majitelů domu v Liberecké ulici Mirko Hádek. Se stavaři diskutuje, i když ví, že oni za průtahy nemohou. „Udělali jsme chodník, až pak vedení stavby zjistilo, že pod ním má vést ještě jeden kabel,“ popsal jeden ze stavařů. "Proto se chodník dělal nadvakrát,“ dodal.

Důvodem zpoždění je podle magistrátu nález obtížně těžitelných hornin v podloží, ale také velké množství starých sítí, které nebyly zanesené v plánech a neodhalila je ani digitální diagnostika. „Nikdo se k nim nehlásí, nikdo neví, zda jsou živé a kam vedou, proto musí stavbaři postupovat s co největší opatrností, aby nikdo nepřišel o dodávku plynu, elektřiny či vody, ani nebyla přerušena kanalizace, což by se určitě nikomu nelíbilo,“ přiblížila mluvčí magistrátu Jana Fričová.

Lidé ale kritizují i fakt podpořený fotografiemi, že na složité stavbě pracuje mnohdy jeden, někdy tři dělníci. „Přes ubezpečování ze strany města práce pokračují velmi pomalu. Ve středu měly být zprůchodněny ulice Poštovní – Liberecká, ale když pokládku zajišťuje stále jeden pracovník, tak to nejde,“ poznamenal provozovatel prodejny a majitel domu Michal Mučica.

Na tom se shodli i dělníci. „Nejsou lidi. Když je kontrolní den, z magistrátu dorazí skupina úředníků, kterých je tady více než nás,“ popsal další z dělníků.

Finální pokládku chodníků i silnice zajišťují Technické služby města Jablonec, jsou ale vázány na práce správců inženýrských sítí. „Je neuvěřitelné, že činnost nikdo nekoordinuje a město není schopno nasadit na stavbu takového významu více dělníků. A v případě, že tohle někdo řídí, měl by být vyměněn,“ sdělil Mučica.

Lidem vadí i to, že firmy bez upozornění uzavírají oboustranně chodník vedoucí podél domu. „Prostě zavřely v prodejně zákazníky, znemožňují nám provoz obchodu, který už je bez toho narušen prováděnou stavbou,“ dodal Mučica.

Majitelé domů i obchodníci se shodují, že stavba má negativní ekonomické dopady. „Všichni rozumíme tomu, že se to opravit musí, ale pokud na stavbě tak důležitých křižovatek v Jablonci průběžně pracuje pět šest lidí včetně obsluhy bagru, je to neuvěřitelné,“ popsal obyvatel, který si nepřál být jmenován. Lidem vadí i to, že nejsou informováni, jak stavba pokračuje a kdy už bude konečně hotovo.

Zdejší obyvatelé po magistrátu požadují využití všech možností k tomu, aby průchodnost stavbou byla zajištěna co nejdříve a termíny byly urychleny. Stavba není jednoduchá už proto, že koordinuje pět akcí, a to výstavbu dešťové kanalizace, jejíž existenci má město uloženou ze zákona, rekonstrukci kanalizace splaškové, vodovodu, plynovodu a instalaci nového veřejného osvětlení, přičemž jen dešťová kanalizace a veřejné osvětlení jsou akcemi města, ostatní realizují další tři zhotovitelé.

„Už jsem toho zažil hodně, za ta léta, co tady mám dům, se ulice zavírala snad pětkrát. Nikdy to ale nebyl takový chaos a diletanství, jako teď,“ doplnil Mirko Hádek.