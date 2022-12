Developeři z investiční společnosti Europa Investment Property spadající pod českou investiční skupinu Premiot Group tuší, že zájem o horské pobyty po odeznění krize prudce stoupne.

Hotel se nachází v populárním rekreačním středisku Nový Svět, jen pár minut chůze od bobové dráhy a nedaleko od lyžařského areálu Čertova hora. Jen pár kroků dělí návštěvníky od místních skláren a pivovaru Novosad.

Ačkoli je projekt zaměřen především na apartmánové bydlení, které se stává noční můrou pro radnice horských obcí, tento konkrétní v Harrachově vítají. „Místo je velmi frekventované v zatáčce mezinárodní silnice, proto jsme rádi, že tu po dohodě s investorem vznikne pasáž s obchody a službami. Bude tu bezpečné procházet,“ popsal starosta Harrachova Tomáš Vašíček.

Areál bude průchozí a rozdělený na čtyři části se samostatnými vchody do budov. Projekt počítá i s dostatkem zeleně, světla a vodních prvků. Součástí areálu budou i obchodní prostory, kavárna s pekárnou či wellness. Dojde také k zásadní úpravě velkého parkoviště, kde se místo současných asfaltových ploch počítá se zatravňovacími tvarovkami a kamennými dlažbami.

Europa Investment Property nabízí možnost podílet se na tomto projektu pomocí dluhopisů Apartments Harrachov 7,5/22. Podobně, jako tomu bylo u předešlých projektů společnosti, už zkolaudované secesní vily na pražském Smíchově či největšího hotelu v Budapešti, na kterém aktuálně probíhají stavební práce.

„V českém prostředí představují nemovitosti stabilní hodnotu, která v čase poměrně plynule narůstá. Nemůžeme hovořit o rychlém výdělku, ale o pravidelném stabilním výnosu v řádu jednotek procent ročně i v dobách, kdy akciové trhy zažívají velké kolísání,“ přiblížil Filip Navrátil. K zajištění plného servisu pro každého klienta vznikne na webu myharrachov.cz on-line přístup ke službám.

Investor navíc vyšel městu vstříc při žádostech o podporu sportu. „Tam jsme získali půl milionu korun, podobnou částku investor převedl na rekonstrukci sousedící kaple,“ doplnil Vašíček.

Výstavba pokročila do nové fáze, když skončily demoliční a zemní práce a začalo se se samotnou výstavbou. Novostavba projektu má již vybudovanou základní desku, u níž byl využit vodonepropustný beton, i první podzemní podlaží.

Nové objekty vytvoří spolu se zrekonstruovanou hlavní budovou, jejíž historie sahá do roku 1888, kdy nesl hotel svůj prvotní název Krakonoš, celek. Přestavba má maximálně zhodnotit celkový potenciál nejen historické budovy, ale celého místa.

Přestavba jednoho z nejstarších hotelů Krkonoš, který se nachází v Harrachově u hlavní silnice na Polsko, je podle společnosti logickým krokem. „Poptávka po apartmánech a podobných ubytovacích zařízeních u tuzemských turistů roste. Obzvláště tam, kde lokalita celoročně nabízí pestré množství aktivit, jako je tomu i v tomto případě,“ přiblížil obchodní ředitel společnosti Europa Investment Property Filip Navrátil.

Poklepání základního kamene proběhlo v listopadu za účasti starosty Harrachova Tomáše Vašíčka, faráře Iva Kvapila a tenistky Karolíny Plíškové, která je patronkou projektu a sama zde již má jednu z jednotek zakoupenu. Za investora, společnost Premiot Group, byl vedle předsedy představenstva Ondreje Spodniaka přítomen předseda dozorčí rady Jan Hampel.

„Stavební práce budou letos pokračovat, dokud to počasí dovolí. Hotovo by mělo být do léta 2024, přičemž již nyní je prodána přibližně jedna třetina ubytovacích jednotek,” shrnul Ondrej Spodniak.