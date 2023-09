Dobrodruzi z Železnobrodského spolku již skoro rok budují kulturně-komunitní centrum Rest.art. V bývalé prodejně elektra v těsném sousedství autobusového nádraží vznikne také kavárna

Železnobrodské centrum Rest.art | Video: Sedlák Jan

Nyní spolek hledá peníze na vybavení centra. „Stovky hodin práce jsou za námi. Stejně jako brigády dobrovolníků, kteří souzní s touhou vybudovat v Železném Brodě prostor pro aktivity různých zájmových a věkových skupin. Sami jsme do projektu vložili 150 tisíc korun,“ sdělila Iveta Dočkalová, která stojí za Železnobrodským spolkem.

Crowdfundingová kampaň na platformě darujme.cz s podporou Nadace Via má pomoci vybrat 50 tisíc korun. Zájemci mohou přispět libovolnou částkou od 300 korun do deseti tisíc.

„Budeme rádi za jakýkoliv finanční příspěvek, jenž nám dovolí projekt dokončit a centrum konečně otevřít,“ doplnila Dočkalová. Vybrané peníze půjdou z velké části na koupi kamen s výměníkem a radiátory, zbylé peníze použije spolek na pořízení piana a lezecké stěny.

Aby mladí neodcházeli. Spolek chce probudit sousedské vztahy v Železném Brodě

Vize spolku je taková, že v centru bude moci v podstatě každý obyvatel města pořádat své kulturní, společenské, vzdělávací i odpočinkové aktivity. „Nebo si jen přijít dát si dobrou kávu a užít si pestrý program. Centrum může být naším místem setkávání, s výstavami, koncerty, přednáškami nebo promítáním,“ doplnila Dočkalová.

Navíc Nadace Via zdvojnásobí vklad přispěvovatelů až do výše dvaceti tisíc korun. Rozjezd Rest.Art Centra plánuje spolek na 9. září a to benefičním koncertem smyčcového dua Yellow od 18 hodin.