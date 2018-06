Centrum svírá oprava dlažby. V části Podhorské ulice v Jablonci nezaparkujete

Jablonec n. N. – Zaparkovat dopoledne v části Podhorské ulice od kostela Dr. Farského k ulici Smetanova v Jablonci býval dost složitý problém. Teď je to ještě horší. Parkovací stání tady totiž opravují.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Lukáš Pařenica

„Už jsem se naučil přijíždět do práce dřív, protože po osmé hodině tady zaparkuji, jen když mám opravdu štěstí. Teď už nestačí, ani když přijedu o hodinu dříve,“ ukazuje Jiří Burka na technický plot postavený před parkovištěm. Kdo byl zvyklý zajet autem přímo do centra Jablonce a zaparkovat, má prostě v těchto dnech smůlu, protože se tady mohutně opravuje nejen parkování, ale i chodníky. Vše za 2,2 milionu korun z pokladny města.

„I když mi to hlava nebere, ta dlažba byla v relativně dobrém stavu, rozhodně ne nějak havarijním,“ myslí si další řidič. Auto musel nechat na parkovišti u autobusového nádraží. Proběhne se tak o nějakých dvě stě metrů navíc.

Podle magistrátu byla ale oprava nutná a dopředu plánovaná. „Dlažba byla jak na chodníku, tak v části parkovacích stání poškozená po opakovaných výkopech pro přípojky inženýrských sítí. Jelikož jde o frekventovanou komunikaci v centru města, bylo nutné to dát do pořádku a zvýšit tak komfort chodců, i majitelů okolních provozoven,“ vysvětluje náměstek primátora Miloš Vele.

Předláždí se nejen celý dva metry široký chodník, ale kompletně i parkovací stání. Hotovo bude v průběhu prázdnin. „Chodník i parkoviště se budou opravovat po částech. Přístup do domů a obchodů zůstane po celou dobu stavebních prací zachován s určitým omezením,“ upřesňuje mluvčí magistrátu Markéta Hozová.

Revitalizace Podhorské za 2,2 milionu je po plánované rekonstrukci mostu v Lidické ulici letošní největší stavební akcí v centru Jablonce. Do oprav komunikací letos magistrát plánuje vložit více než 14 milionů. Dalších 17 milionů budou stát rozsáhlejší opravy a rekonstrukce.

První etapa revitalizace Lidické proběhla v roce 2014. Druhá etapa bude zahájena letos o prázdninách. Týká se poslední, dosud neopravené části pěší zóny a rekonstrukce mostu. V rozpočtu je na celou akci připraveno 13 milionů.

„Jelikož je most v zástavbě a v okolních domech bydlí občané, musíme mít s majiteli dotčených nemovitostí uzavřené smlouvy o spolupráci a právu provedení stavby. Bude to pro ně znamenat jistá omezení, musíme například vybudovat provizorní lávky, aby zůstal zachován přístup do objektů,“ popisuje náměstek primátora Miloš Vele.

Most pochází z roku 1910 a od té doby prošel pouze drobnými opravami, k zásadní rekonstrukci během jeho více než stoleté existence nedošlo a nyní už je v havarijním stavu. Po letošním zásahu stavařů z původního mostu zbude prakticky jen kamenná klenba. Celá Lidická ulice pak dostane jednotný ráz díky povrchu z kamenné dlažby i stejným sloupům veřejného osvětlení.