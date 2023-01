V centru pracuje kolem 15 dobrovolníků. Někteří pomáhají v jednání s úřady, jiní vyučují český jazyk. „Největší problémy měli a mají uprchlíci s informacemi. Neví, kde co je, na jaké úřady zajít. Spousta z nich nikdy nebyla za hranicemi své země a teď tápou. Východ Ukrajiny, odkud je většina uprchlíků, byl relativně bohatý, oni jsou najednou v cizí zemi a nemají práci,“ popsala Ganna Tsantsala, která v centru funguje jako koordinátorka a překladatelka. Podle dobrovolníků služby centra vyhledávají stále noví uprchlíci. „Samozřejmě, že největší nápor jsme zažili bezprostředně po začátku války, každou chvíli ale pomáháme novým rodinám,“ doplnila Iblová.

Centrum se ale nyní stěhuje. Nové centrum Krajanka, které nahradí dosluhující Sokolku, najdou zájemci ve studiu Pixel v ulici generála Mrázka. „Prostory jsou to menší, ale více variabilní, umístěné ve dvou patrech,“ popsala Iblová.

Celkové provozní náklady Sokolky za rok 2022 (březen–prosinec):

483 000 Kč zajištění provozu dle uzavřených smluv

423 034 Kč mzdy ukrajinských koordinátorek

25 000 Kč drobný materiál a potraviny pro uprchlíky

V jablonecké sokolovně totiž musí odstartovat projekt Hledání ztracené identity, když místní jednota získala dotace z takzvaných Norských fondů. Projekt bude mít za úkol v dalších bezmála třech letech oživit jabloneckou sokolovnu a zapojit i přilehlý Tyršův park. Potrvá do dubna 2024. „Nejprve využijeme prostor v suterénu, který znají starší Jablonečané jako Telefonku, dnešní centrum Sokolka. Vznikne tam multifunkční sál, kde se budou odehrávat besedy, přednášky s promítáním nebo jednoduché výstavy. Neděláme si ambice umělecké galerie, ale spíše instituce vzdělávacího typu. Už nyní tam máme výstavu České komory architektů. V rámci tohoto prostoru chceme spolupracovat s místními spolky a neziskovkami. Ale i se středními a vysokými školami, oslovit chceme třeba i studenty pražské UMPRUM (Vysoká škola uměleckoprůmyslová), kteří by sem mohli zajíždět na rezidenční pobyty,“ přiblížila starostka TJ Sokol Jablonec n. N. Jitka Skalická.

Více práce v terénu

Menší prostory, do kterých se centrum bude stěhovat již o nadcházejícím víkendu, znamenají i to, že dobrovolníci budou více vyrážet do terénů. Některé programy, třeba výuka českého jazyka, se tak budou odehrávat i v ubytovnách, kde bydlí většina uprchlíků.

Centrum se chce v nejbližší době zaměřit na práci s dospívající mládeží z řad uprchlíků. Vzniknout by měl klub pro děti a mládež. „Představa je, že v rámci klubu by mladí lidé poznávali Jablonec, třeba i formou návštěv atraktivních míst, jako je městský bazén nebo zámky a hrady v okolí,“ vysvětlila Iblová.

Nové centrum Krajanka začne v Pixelu fungovat od 1. února, oficiálně se ale otevře až 18. stejného měsíce. A to vernisáží výstavy fotografií ukrajinské fotografky Mary Mokh. „Jedná se o nevšední portréty rodin uprchlíků. Zván je každý, kdo má o podobnou výstavu zájem,“ pozvala Iblová.

Provoz nového centra podpoří jablonecký magistrát. Do dubna pošle na jeho účet čtvrt milionu korun. Součástí dotace je minimální částka 20 tisíc korun na osobní náklady v rámci úvazků pracovnic. „Ty budou k dispozici také magistrátním odborům k tlumočení a komunikaci s ukrajinskými občany,“ přiblížila náměstkyně primátora pro oblast humanitní Jana Hamplová.

Dalších 96 tisíc korun získalo centrum od Nadace Via, a to na program Z Ukrajiny mezi nás. „Smyslem projektu je podpora v jejich integraci. V plánu je výuka češtiny, pomoc a poradenství sociální i pracovní, volnočasová náplň a společenské akce, kde se budou moci setkávat lidé z Ukrajiny navzájem i s místními. Ať už při příležitosti svátků, večeru ukrajinských autorů, akce Kolaudace nových prostor, oslava Dne žen či na společných workshopech,“ vypočítala mluvčí Nadace Via Hana Morávková.

Podcast OSN

Jablonecké centrum pro uprchlíky se objevilo i v internetovém podcastu Aby nebe nespadlo – Neobyčejné příběhy lidské soudržnosti, které vzniklo díky píli novinářky afghánského původu Fatimy Rahimi a bylo podpořeno neziskovou organizací Mezinárodní organizace pro migraci při OSN. V Klatovech, Berouně, Jablonci nad Nisou, Chebu a Hodoníně zjišťovala, proč se v Česku během posledního roku zvládla imigrace z Ukrajiny až nečekaně dobře. Zájemci podcast najdou na sociálních sítích nebo v aplikaci Spotify.