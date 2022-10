I proto město připravilo velký projekt výměny veřejného osvětlení. První etapa má stát více než 10 milionů korun. Etap má být postupně pět a v roce 2025 má výměna svítidel uspořit až 75 procent dosud vydávané energie. „Do konce tohoto roku by mělo být vyměněných zhruba šest stovek svítidel. Podařilo se nám také získat dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 8,3 milionu korun a s jejím přispěním by město do konce roku mělo mít vyměněno asi 25 procent z celkového počtu svítidel,“ upřesnil náměstek primátora pro ekonomiku a majetek Milan Kouřil.

Na další léta musíme řešit alternativní zdroje energií, říká pekař z Hamrů

V Jablonci je 6 388 sloupů veřejného osvětlení a 42 nasvětlení přechodů pro chodce. Veřejné osvětlení je v provozu 4 100 hodin ročně se spotřebou 2,5 milionu kWh. Výdaje města na jeho provoz byly dosud ve výši cca 8 milionů ročně v cenách za elektřinu zakoupenou z jara 2020 s fixací do konce roku 2022.

Co se týče nákupu elektrické energie a plynu, Jablonec je bude pro další roky nakupovat pro město a městské organizace s výjimkou společností ve stoprocentním vlastnictví města Jablonecké energetické a Nemocnice Jablonec, které si energie nakupují samy. Samostatnou kapitolou jsou školská či sociální zařízení. „Ujistil jsem všechny, že školy, nemocnice, sociální a další klíčové služby nebude Liberecký kraj z důvodu růstu ceny energií omezovat,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Opatření ve škole

Mezi školskými zařízeními vyniká Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Železném Brodě. „Zatím nevíme, jak se nám zálohy za energie zvýší, to dojednává zřizovatel školy, Liberecký kraj. Nicméně již nyní provádíme úsporná opatření. Kvůli vytápění jsme opustili půdní ateliéry, které jsme přestěhovali do budovy, vyměnili jsme osvětlení učeben,“ přiblížil ředitel školy Jan Hásek.

Nejvíce energeticky náročným provozem školy je školní huť Hedvika. „Pec pronajímáme firmám, čímž získáváme velkou část financí na její provoz. To nám hodně pomáhá srazit financování provozu hutě,“ doplnil Hásek.

Se stavbou cyklostezky mezi Brodem a Líšným kvaltují, realizace začne co nejdřív

Problémy cítí velké i malé podniky zejména z oblastí energeticky náročného průmyslu, tedy třeba sklářství. „Naše firma má nyní ceny v oblasti energií zafixované na finanční výši, která je ve srovnání se současným stavem mnohem lepší, i tak zřejmě utratíme za energie o více než miliardu víc. Část těchto peněz by si ale více zasloužili naši zaměstnanci než spekulanti s energiemi,“ uvedl předseda představenstva společnosti Preciosa Ludvík Karl. Pobočky má firma v mnoha obcích Libereckého kraje, na Jablonecku třeba v Desné, Zásadě či Jablonci.

Liberecký kraj si kvůli prudkému zdražení energií sáhne hlouběji do kapsy. „Na rok musíme nakoupit elektrickou energii v objemu 32 tisíc MWh a plyn v objemu 83 tisíc MWh, což je při současných cenách o 500 milionů korun více než letos,“ sdělil náměstek hejtmana Zbyněk Miklík.