Podle úředníků může za nepořádek majitel sousedícího domu. „Převážná většina odpadu pochází od jiných subjektů, například stavebních firem, které sem odkládají hlavně odpad s obsahem dřeva v domnění, že ho obyvatelé domu využijí na topení,“ popsala Barbora Šnytrová z oddělení správy místního hospodářství jabloneckého magistrátu. Ten v minulých letech opakovaně vyzýval obyvatele domu k úklidu. Neúspěšně.

Odpadky trápí Jablonec, hrozí vysoké pokuty

Nepomohly ani nainstalované fotopasti. Zachytily některé původce skládky, kteří dostali pokutu. „Nicméně navážení odpadu neustalo a pozemek je jím v celé ploše pokrytý. Na jedné části skládky je hromada převážně stavebního odpadu porostlá vegetací. Druhá část skládky v blízkosti rodinného domu tvoří především objemný odpad - nábytek, dřevěné desky, trámy a podobně,“ vylíčila Šnytrová.

Magistrát chce plochu vyčistit, což bude podle náměstka primátora Milana Kouřila stát až 1,4 milionu korun. Město chce na likvidaci černé skládky získat část peněz od státu, respektive z Národního programu Životní prostředí. „Samozřejmě je otázka, co se bude dít poté, co prostor vyčistíme. Zda se to za chvíli nevrátí do starých kolejí,“ povzdychl si Kouřil.

Jablonec dlouhodobě bojuje s nepořádkem a černými skládkami ve městě. Situace se dost vyhrotila v předchozích „covidových“ letech. „Během té doby se lidé zbavovali nepořádku, nakupovali novou elektroniku i nábytek a to staré vyhazovali. Spousty černých skládek jsme řešili kolem kontejnerových stání,“ popsal náměstek.

V Jablonci začala od nového roku platit nová vyhláška o odpadech, která výrazně zvýšila cenu za ukládání odpadů, čímž má motivovat poplatníky ke třídění. „Úředníci v dohledné době předloží soubor opatření k odpadovému hospodářství. Určitě budeme ještě více využívat služeb fotopastí tam, kde můžeme předpokládat vznik černých skládek,“ doplnil Kouřil. Za nelegální uložení odpadu při vypátrání viníka hrozí pokuta až ve výši 50 tisíc korun.

Město chce získat na likvidaci skládky příspěvek od státu. Výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního programu Životní prostředí vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí loni na podzim. „Výzva z prioritní osy 3 – Odpady, staré zátěže, enviromentální rizika podporuje projekty zaměřené na odstraňování nepovolených skládek včetně likvidace odpadu,“ přiblížil náměstek. Žádosti je možné podat do 30. června, přičemž minimální výše podpory na jeden projekt činí 50 tisíc, maximální 500 tisíc korun. Maximální míra podpory na jeden projekt je 80 procent z celkových způsobilých výdajů.