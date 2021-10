Jablonecké sídliště neoficiálně zvané Černobyl se má postupně proměnit k lepšímu. Slíbil to náměstek primátora David Mánek. Důvod? Malé sídliště ohraničené ulicemi Liberecká a Na Vršku se totiž v posledních cirka patnácti letech stalo rájem bezdomovců, opilců a narkomanů. Běžný byt se tu prodává i více než dvakrát levněji, než kolik stojí byty v jiných částech města.

Skupinky nepřizpůsobivých obyvatel mezi domy v jablonecké ulici Na Vršku znepříjemňují život dalším obyvatelům. | Foto: obyvatelé domů v ulici Na Vršku

Lidé se bojí pouštět ven děti samotné, místní market i samotní obyvatelé mají problémy s krádežemi. Bezdomovci a narkomani okupují i zdejší zastávku MHD. Popíjejí alkohol na lavičkách a kamenech v blízkosti dětských hřišť a pískovišť. „Život je tady až nesnesitelný. Manželka se bojí sama chodit do práce, zvlášť pokud musí o víkendu. To to totiž na ulici žije nonstop,“ přiblížil jeden z místních obyvatel. Nepřál si uvést své jméno, redakce ho zná.