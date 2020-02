Na poslední chvíli! Počasí dostalo v úterý konečně pořádný zimní ráz a napadl sníh. Díky tomu se pojede legendární závod Jizerská 50 po většině původních tras.

Jizerská 50. | Foto: Archiv

Prosby tisíců běžkařů a pořadatelů 53. ročníku ČEZ Jizerské 50 byly vyslyšeny. „Máme sice stále problémové úseky jako je Jizerka, Krásná Máří nebo Olivetská hora, ale to nám nezabrání připravit závod téměř v plné podobě,“ přiblížil předseda Ski Klubu Jizerské padesátky Martin Koucký. Aktuálně na trasách závodu pracují desítky lidí, ti připravují nejen zázemí závodu, ale také trasy. „Na nich je práce nejvíce. Sice nám napadlo několik čísel sněhu, ale bez jejich zapálení a celodenní práce by to nestačilo. Nyní je to v našich rukách. Děláme vše proto, aby se závod odjel v co nejkompletnější podobě,“ doplnil Koucký.