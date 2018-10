Češi jsou národ cyklistů. V kraji budou další stezky

Liberecký kraj – Cyklostezka kolem Jizery, z Jablonce na Rádlo, cyklostezka sv. Zdislavy. Pro náročné pak singltrek pod Smrkem. Kolaři na severu Čech mají z čeho vybírat.

Síť stezek Singltrek pod Smrkem je Evropskou komunitou sportu 2019.Foto: Jan Mocňák

Už od loňského jara se cyklisté prohánějí po novém úseku cyklostezky z Nového Boru do Svoru na Českolipsku. Cestu, kterou kromě kolařů a pěších turistů, využívají také lesáci, vybudovaly právě Lesy ČR. Jde o první etapu plánované cyklostezky, která nese jméno patronky kraje svaté Zdislavy.

Počítá se s tím, že hotovo by mělo být zhruba do dvou let. „Z Nového Boru povede cyklostezka až do Bílého Kostela nad Nisou,“ upřesnil ředitel krajského podniku Lesy ČR Ludvík Řičář. Na vybudování trasy se budou podílet také dotčené obce. „V současné době připravujeme majetkové vypořádání, zatím jsme ve fázi jednání,“ připomněl starosta Bílého Kostela Jiří Formánek. Pak teprve přijde na řadu územní plán a potřebné finance.

ČEKÁ SE NA SILNICI

Obce i podnik Lesy ČR doufají, že na cyklostezku bude možné získat i dotace. Jen úsek z Nového Boru do Svoru totiž přišel na 13 milionů korun. Čeká se také na vyjádření Ředitelství silnic a dálnic, protože stezka bude místy kopírovat frekventovanou silnici z Liberce na Děčín, kde se v budoucnu počítá s rozšířením jízdních pruhů. Podle Řičáře tak teď nemá smysl budovat další úseky, které by při rozšíření silnice vzaly za své.

Cyklisté jsou ale spokojeni. V anketě krajská Stavba roku pro ni hlasovali v kategorii dopravních staveb, kde získala hned dvě ocenění: Cenu sympatie a Cenu architekta Karla Hubáčka od odborné poroty.

OLDŘICHOV I RÁDLO

Další cesty, které by kopírovaly frekventované silnice, budují Lesy ČR také v oblasti Rádla na Jablonecku nebo v Oldřichovském sedle. „Tam dokončujeme stezku pro pěší, aby lidé nemuseli chodit od vlaku po silnici, ale podél ní. Obec dokonce umožnila, aby cesta pro pěší vedla už od železniční zastávky,“ popsal krajský ředitel Lesů ČR.

Tento víkend se také dokončilo asfaltování cyklostezky z odbočky silnice z Jablonce nad Nisou do Turnova k obci Rádlo. Vede od křižovatky s hlavní silnicí k obci, druhá část pokračuje od rádelské hájovny na Milíře. Kromě milovníků cykloturistiky to oceňují hlavně místní. „Osm let jsme bojovali, aby od Jablonce vedla do obce bezpečná cesta,“ uvedl starosta Rádla Miroslav Šikola. Právě u křižovatky s hlavní silnicí totiž končí zastávka autobusové linky, odkud lidé už musí absolvovat zhruba kilometr po frekventované silnici. Provoz tam navíc zahušťuje zástavba. „Bezpečnost lidí je pro nás prioritou,“ dodal Šikola.